Ucraina, un civile lancia una molotov contro il tank russo: e la sua giacca... il video-choc

01 marzo 2022 a

a

a

I civili ucraini non intendono cedere al nemico russo, che ormai dai sei giorni attacca senza sosta. Alcuni, come documentato da foto e video, hanno addirittura imparato a fabbricare delle molotov, da lanciare contro i soldati russi e i loro mezzi. La popolazione, insomma, decide di non essere succube e di reagire alla minaccia, con l'obiettivo di mantenere la propria indipendenza. Una resistenza non facile da debellare.

Video su questo argomento "La fine dell'illusione della pace": Mario Draghi, un discorso da brividi al Senato

Un video che sta circolando in rete mostra una ragazza che, dalla sua macchina, lancia una molotov contro un carro armato russo, che poi prende fuoco. Nel filmato, in particolare, si vede l'auto rallentare e la giovane tirare l'ordigno, probabilmente artigianale, contro il nemico. Poi, per un momento, prende fuoco anche la manica della sua giacca. E in lontananza si sentono solo le urla dei soldati.

"Ci troviamo ogni sera e fino a notte fonda costruiamo molotov. Stoffa, benzina, acetone. Qui nel quartiere vivono duemila persone e tutti quelli che sono rimasti collaborano. Abbiamo realizzato in pochi giorni oltre 500 ordigni. Una parte l'abbiamo già portata al nostro esercito, gli altri sono qui per noi. Li useremo se i russi oseranno passare sotto le nostre case", ha raccontato un ragazzo all'inviato del Fatto Quotidiano in Ucraina.

"Putin terrorista": spuntano i missili con testate termobariche, come dilaniano gli organi interni. Giallo sui negoziati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.