Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev per ammazzare Zelensky: sicari micidiali al soldo del Cremlino, un cupo tam-tam

01 marzo 2022

L'organizzazione paramilitare russa Wagner è addestrata per uccidere. Sono già sbarcati a Kiev con un obiettivo ben preciso: eliminare il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi più stretti collaboratori. Operazione voluta da Putin in persona. "Sono oltre 400 i miliziani del gruppo paramilitare e agiscono da anni nelle zone di conflitto di mezzo mondo senza regole né riconoscimenti ufficiali. E ora, secondo il Times, si sarebbero mimetizzati da circa cinque settimane a Kiev, per dare la caccia al nemico numero uno di Mosca", scrive il Messaggero.

Ad avere notizia della minaccia contro Zelensky sono stati i servizi segreti ucraini. "Chi sarà trovato in strada, sarà trattato da nemico", aveva detto il sindaco Vitalij Klitschko. Sono tanti ad oggi sicari che la Russia sta ingaggiando per uccidere il presidente. "Contractor specialisti in operazioni coperte e ibride, nerbo delle forze di Mosca schierate ai confini tra Russia e Ucraina, area in cui già opera una forza di circa centomila uomini armati e in assetto di battaglia", scrive sempre il Messaggero.

I mercenari del gruppo Wagnerhanno operato già in Libia, Siria e Africa subsahariana, usati per le mire espansionistiche di Putin. Mai ufficialmente in azione a Kiev con loro ci sono anche i cacciatori di teste delle forze speciali cecene. La loro presenza in Ucraina è stata rivendicata dal braccio destro di Putin a Grozny, Ramzan Kadyrov. Kiev ha inoltre denunciato l'evasione dai domiciliari dell'oligarca ucraino di origini russe Viktor Medvedchuk, vicino al Cremlino e possibili candidatp alla guida di un governo leale a Mosca. "Si trova in un posto sicuro a Kiev", ha fatto sapere il suo legale. La presenza di Wagner non è certo un viatico per una possibile trattativa di pace. Wagner è stato fondato nel 2014 da Dmitri Utkin.

