Vladimir Putin umiliato dagli hacker: dove mandano il suo yacht (e soprattutto come lo rinominano)

Anonymous continua a portare avanti la sua guerra a distanza contro Vladimir Putin, che da sei giorni conduce l’offensiva russa in Ucraina con l’intento di rovesciare il presidente Zelensky e il governo. I cyber attacchi non danneggiano in alcun modo il popolo russo e nemmeno i militari del Paese, ma solo il Cremlino e la sua propaganda. L’ultima operazione condotta dal collettivo di hacker ha riguardato Graceful, lo yacht di Putin che vale 87 milioni di euro.

Il nome dell’imbarcazione è stato modificato per diverse ore, così come i suoi dati di navigazione, che vengono tracciati da Vesseltracker, il portale che dà conto delle informazioni riguardanti tutte le navi del mondo. Lo yacht di Putin è stato rinominato con un eloquente “FCKPTN”: una “vaffa” senza vocali, un insulto difficile da non cogliere. Inoltre è stata modificata la posizione dell’imbarcazione del leader del Cremlino, che è stata tracciata nei pressi della piccola Isola dei Serpenti, quella situata nel Mar Nero dove ne giorni scorsi erano stati catturati dei soldati ucraini.

La cyberguerra tra Russia e Ucraina: Striscia rivela le nuove armi di "distruzione"

In precedenza Anonymous aveva attaccato la tv di Stato russa e diversi siti istituzionali, trasmettendo anche l’inno ucraino per diversi minuti. Nelle scorse ore è stato annunciato anche l’inizio di una nuova fase del conflitto online: nel mirino l’Istituto di sicurezza nucleare di Mosca.

"Putin ci mette in pericolo". Messaggio sul sito dell'agenzia russa Tass: viene giù il Cremlino

