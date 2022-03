Ucraina, jet europei nei cieli baltici? La paura della Nato: "Possibile incidente e terza guerra mondiale"

02 marzo 2022 a

Bisogna stare molto attenti a non provocare un incidente che potrebbe innescare la terza guerra mondiale. Il presidente francese Emmanuel Macron è molto preoccupato e in questo senso ha deciso di scrivere un messaggio alle sue forze armate per chiedere, riporta La Repubblica, "massima vigilanza e autocontrollo" nelle zone di contatto con l'esercito russo. Il presidente teme possibili interferenze nelle manovre militari. L'Eliseo si riferisce a esercitazioni russe a livello di navi, sottomarini, caccia militari nell'Atlantico, nel Mediterraneo e nella Manica. Non solo. Adesso i rischi aumentano con il rafforzamento del pattugliamento aereo nei cieli baltici, a cui la Francia partecipa, e della sicurezza sul fianco est della Nato.

Perché anche se la Nato e l'Unione europea continuano a sottolineare di non essere in guerra contro la Russia, qualsiasi problema diretto o indiretto con i russi potrebbe essere usato da Putin come pretesto. Peraltro, a Bruxelles si teme che lo Zar possa compiere un gesto provocatorio nei confronti di un Paese del Patto Atlantico, come la Polonia. Se dovesse davvero succedere scatterebbe l'articolo 5 dell'Alleanza e la situazione precipiterebbe. La preoccupazione è legata alla consegna di caccia europei all'Ucraina. Varsavia ha valutato di offrire una decina di Mig a Kiev. Questo vorrebbe dire far partire i jet da una base polacca perché secondo Zelensky appena gli aerei atterreranno in Ucraina verranno distrutti dai bombardieri russi. Ipotesi impraticabile per Ue e Nato. Proprio perché comporterebbe la partecipazione attiva al conflitto.

Ha infatti sottolineato il segretario generale Jens Stoltenberg: "La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo". "Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un'interferenza in questa guerra", ha confermato il presidente polacco, Andrzej Duda. Una soluzione sarebbe di cedere gli aerei all'Ucraina, con la livrea ucraina, piloti ucraini e decollo da basi ucraine. Ma la Nato ha anche paura di fornire tecnologia e dati sensibili ai russi - che hanno deo caccia con una tecnologia vecchia di 20 anni - se uno degli aerei venisse catturato.

