Donald Trump, paura in volo: aereo costretto a un atterraggio di emergenza, il sospetto

Paura per Donald Trump. Il suo aereo è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza a New Orleans: lo riporta Politico. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso sabato sera. La notizia sarebbe stata rivelata da due persone al corrente di quanto accaduto. Stando alla loro versione, l'aereo ha avuto un problema a un motore mentre volava sopra il Golfo del Messico.

Si trattava dell'aereo privato dell'ex presidente degli Stati Uniti: era decollato da New Orleans, dove Trump aveva pronunciato un discorso al Four Season. Dopo circa 20-30 minuti di volo, il panico. Il pilota ha avvertito che qualcosa non andava, il motore stava iniziando a dare dei problemi. Ecco perché alla fine ha deciso di non rischiare troppo, optando per un rapido ritorno all'aeroporto di partenza.

L'aereo di Trump era diretto a Palm Beach, in Florida, dove l'ex capo della Casa Bianca ha la tenuta di Mar-a-Lago. Dopo l’inconveniente, però, l'ex presidente ha preso un altro aereo ed è atterrato a Palm Beach intorno alle 3 del mattino di domenica 6 marzo. Poco tempo fa, tra l'altro, Trump è finito al centro del dibattito per via di un discorso nel quale ha spiegato che lui è stato molto più duro con Putin rispetto agli altri presidenti: "Io l'ho conosciuto bene, non l'avrebbe fatto, non l'avrebbe mai fatto", aveva detto, ripetendo che lo zar non avrebbe mai invaso l'Ucraina se lui fosse stato ancora presidente.

