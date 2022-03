Ucraina, scoop di Deborah Haynes: "Soldati inglesi schierati a Kiev". Il governo conferma: "Li perseguiremo". Putin che farà?

10 marzo 2022 a

Ci potrebbero essere dei soldati inglesi tra i militari che combattono per fermare l'avanzata russa. A rivelarlo Deborah Haynes. La giornalista, editrice di Sky News per la sicurezza e la difesa, ha fatto sapere su Twitter che "il Regno Unito conferma: un 'piccolo numero di soldati' potrebbe essere andato AWOL a combattere in Ucraina. Il portavoce dell'esercito britannico: 'Siamo a conoscenza di un piccolo numero di singoli soldati che hanno disobbedito agli ordini e sono andati via senza permesso, e potrebbero essersi recati in Ucraina a titolo personale'".

E ancora, sempre riportando le parole del portavoce dell'esercito inglese: "Li stiamo incoraggiando attivamente e con forza a tornare nel Regno Unito". Infatti, era stato l'avviso, "a tutto il personale di servizio è vietato recarsi in Ucraina fino a nuovo avviso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la persona di servizio sia in congedo o meno. Il personale che si recherà in Ucraina dovrà affrontare conseguenze disciplinari e amministrative". Ma la notizia di soldati britannici sul campo in Ucraina, al Cremlino, potrebbe determinare reazioni drammatiche. Insomma, lo scoop rischia di avere pesanti conseguenze sul conflitto.

Al momento infatti Boris Johnson non intende inviare uomini, evitando nuove e più tragiche conseguenze. Diverso discorso invece sulle armi. Dopo l'Unione europea, è il Regno Unito a equipaggiare gli ucraini. È stato dunque valutato l'invio di missili anti-aerei Starstreak. A dare l'annuncio è stato il capo della Difesa britannica Ben Wallace. "Possiamo tutti vedere l'orribile devastazione inflitta alle aree civili dall'artiglieria russa e dagli attacchi aerei, indiscriminati e assassini - ha premesso dopo il bombardamento all'ospedale pediatrico di Mariupol -. È quindi fondamentale che l'Ucraina mantenga la sua capacità di volare e di sopprimere l'attacco aereo russo. Ma la capacità deve essere rafforzata, quindi in risposta alle richieste ucraine, il governo ha preso la decisione di esplorare la donazione di missili anti-aerei portatili ad alta velocità Starstreak".

