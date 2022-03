Roman Abramovich, dove è fuggito lo yacht poco prima delle sanzioni: ombre su Londra, l'oligarca sapeva tutto?

10 marzo 2022 a

Il mega yacht di Roman Abramovich, il My Solaris, 140 metri e un valore di 600 milioni di dollari, è salpato ieri 9 marzo dal porto di Barcellona a tutta velocità per fuggire a confisca e sequestro, previsti per colpire i patrimoni degli oligarchi russi in Europa. Ma dove è diretto? L'imbarcazione extra-lusso nelle scorse ore, viaggiando a una media di 14,6 nodi, si è messo in navigazione verso il sud est del Mediterraneo. Con ogni probabilità, riporta La Repubblica, vuole varcare il Canale di Suez e raggiungere le barche degli altri magnati russi che già si trovano nei porti sicuri delle Seychelles e delle Maldive, dove non è prevista l'estradizione.

My Solaris, realizzato dal cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania, è stato consegnato solo l'anno scorso ad Abramovich. Il natante dispone di 48 cabine. Negli ultimi giorni al porto di Barcellona erano stati notati dei movimenti sull'imbarcazione che ha fatto pensare a una imminente fuga. Anche Eclipse, l'altro super-yacht da 163 metri dell'oligarca, attualmente risulta in viaggio nei pressi delle Isole Vergini britanniche. Entrambe le imbarcazioni viaggiano sotto bandiera delle Bermuda.

Proprio oggi il governo inglese ha messo Abramovich e altri sei oligarchi nella lista nera delle personalità russe alle quali saranno congelati i conti correnti e sarà vietato viaggiare. In particolare, Roman Abramovich non potrà più vendere il Chelsea. La squadra di calcio potrà continuare le sue attività ma il magnate russo non sarà nelle condizioni di ricavare soldi da una cessione del club.

