Ucraina, Andrea Margelletti e i tank russi: "Perché si stanno sparpagliando". Cambio di passo, via all'inferno

12 marzo 2022 a

a

a

Andrea Margelletti in un pezzo per la Stampa in cui analizza le strategie militari della Russia afferma che, "che la lunga colonna di mezzi russi a nord di Kiev si sia divisa in gruppi più piccoli, tra loro separati e indipendenti. Tale mossa potrebbe avere una duplice logica: da un lato i russi potrebbero provare a distribuire le proprie forze per tentare un'offensiva multipla da più direzioni, guadagnando ulteriormente terreno verso la capitale Kiev; dall'altro lato, dato che molti di questi convogli si sarebbero diretti verso le zone rurali, abbandonando la strada principale sulla quale viaggiavano, potrebbe essere una mossa per rendere tali mezzi meno vulnerabili ad eventuali sortite ucraine", scrive l'esperto di politiche militari.

"Le forze di Kiev, infatti, avevano comunque provato ad attaccare tale convoglio in diversi punti nel corso dei giorni passati. A sud, forze separatiste dell'autoproclamatasi Repubblica Popolare di Donetsk, supportate da truppe russe, avrebbero preso il controllo della città di Volnovakha, ormai completamente devastata dopo giorni di incessanti bombardamenti. La conquista della città consolida il controllo russo nell'estremo angolo sud-orientale dell'Ucraina, con la sola città di Mariupol rimasta ad opporsi all'offensiva delle truppe di Mosca", rivela Margelletti.

"Un'eventuale caduta di quest' ultima, da non escludere nei prossimi giorni, completerebbe l'azione russa di conquista di un corridoio terrestre lungo la costa sud-orientale del Paese, permettendo di collegare definitivamente via terra la Crimea al Donbass. Si conferma la variabile meteorologica come fattore di non trascurabile importanza nel conflitto: sono infatti diversi i report di forze corazzate rimaste impantanate nel terreno fangoso in diverse aree del Paese, alla luce dell'aumento delle temperature e dello scioglimento della neve", conclude Margelletti aprendo un altro fronte: quello del tempo.

