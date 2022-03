Alina Kabaeva, l'amante di Putin e la bella vita a due passi dall'Italia: "La chiamano la...". Piccanti pettegolezzi privatissimi

12 marzo 2022 a

Alina Kabaeva. Sarebbe lei la compagna di Vladimir Putin. In questi giorni, con lo scoppio della guerra in Ucraina, sono state molte le voci che l'hanno vista protagonisti. Per molti infatti l'ex ginnasta con alle spalle una medaglia di bronzo a Sydney nel 2000 e un oro ad Atene nel 2004 sarebbe rifugiata in un bunker in Svizzera con i due figli avuti dal presidente russo. A suffragare questa tesi, nuove indiscrezioni. Alina, descritta come "la donna più flessibile della Russia", sarebbe rifugiata in uno chalet "molto privato e sicuro". La 38enne vivrebbe infatti in una lussuosa bolla, tra macchine costose, amicizie con vip, ristoranti stellati.

"Prima della pandemia - ha riferito una fonte di Lugano al Mirror - si facevano spesso pettegolezzi sulla presenza dalla compagna di Putin in città". A suo dire la coppia è conosciuta per avere dei forti legami nel Paese, "ma chiunque li conosca ha giurato di mantenere il segreto". Non era però sfuggito un gossip risalente al 2015. All'epoca una stazione televisiva locale aveva riferito che Kabeava aveva partorito in una clinica privata di Sorengo, alla periferia della città.

Poco sopra, le ville a quattro piani con piscina sono incastonate nelle montagne. I loro proprietari arrivano in casa direttamente con l'elicottero. "Queste sono proprietà perfette per le persone che vogliono tenersi alla larga da occhi indiscreti". E chissà che Alina non sia barricata proprio in una di queste. Magari con i figli. Una cosa è certa: sia lei che Putin non hanno mai ufficializzato la relazione. A spiegare che i due sarebbero legati da lungo tempo, solo rumors.

