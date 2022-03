Ucraina, la guerra in diretta: morti a Kiev, esplosioni a Leopoli. "Bombe russe su 9 ospedali"

13 marzo 2022 a

Giorno numero 17 di guerra in Ucraina. L'esercito russo ha iniziato l'attacco alle città dell'Ovest, a partire da Leopoli. Ma suonano gli allarmi anti-aerei ormai in tutte le province del Paese. Situazione tesissima anche nella capitale Kiev. Sette civili tra cui un bambino sono rimasti uccisi dai colpi dell'esercito russo: il Ministero della Difesa ucraino ha chiarito che le vittime non stavano usando i corridoi umanitari previsti. Secondo fonti di intelligence, il Cremlino avrebbe dato l'ordine di sparare sugli abitanti, segno della escalation definitiva del conflitto. Si lavora intanto sul piano dei negoziati. Il Jerusalem Post afferma che la Russia avrebbe dato il suo assenso a trasferire le trattative a Gerusalemme.



Ore 5.43: Leopoli sotto attacco

Molteplici esplosioni sono state udite nelle città di Leopoli e Kherson, Leopoli è sotto attacco missilistico delle forze russe. Lo riferisce il quotidiano ucraino Kyiv Indipendent.

Ore 4.58: "Putin potrebbe usare armi chimiche"

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che la Russia potrebbe utilizzare armi chimiche dopo l'invasione dell'Ucraina e che una tale mossa sarebbe un crimine di guerra. Reuters riferisce che Stoltenberg ha detto al quotidiano tedesco Welt am Sonntag che il Cremlino sta inventando falsi pretesti per giustificare il possibile uso di armi chimiche: "Negli ultimi giorni abbiamo sentito affermazioni assurde sui laboratori di armi chimiche e biologiche. Ora che queste false affermazioni sono state fatte, dobbiamo rimanere vigili perché è possibile che la stessa Russia possa pianificare operazioni con armi chimiche in base a questa fabbricazione di bugie. Sarebbe un crimine di guerra". Stoltenberg ha aggiunto che, benche' il popolo ucraino stia resistendo con coraggio all'invasione russa, è probabile che i prossimi giorni porteranno difficoltà ancora maggiori.

Ore 4.34: Sirene anti-aeree attivate in tutte le province

Gli allarmi di raid aerei sono stati attivati in quasi tutte le province dell'Ucraina. Lo scrive il giornale on line ucraino Kvjv Indipendent. Le sirene sono state attivate nelle citta' di Uman, Kharkiv, Kramatorsk, Sloviansk, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Lviv, Odesa, Volyn, Zaporizhzha, Berezivka, Izmail, Kiliya, Yuzhne, Chernomorsk, Bilyaivka e Avdiivka, come così come Oblast, Kiev, Rivne, Chernihiv, Ternopil, Dnipro, Cherkasy e Sumy, aggiunge il giornale ucraino.

Ore 1.55: "Attacchi russi a 9 ospedali"

Gli attacchi russi alle città ucraine hanno colpito almeno 9 strutture mediche. E' quanto scrive il Washington Post. Il quotidiano Usa ha esaminato più di 500 video e foto, post sui social media degli ospedali, ha parlato con testimoni e dipendenti dell'ospedale e ha confrontato i dettagli chiave di questi incidenti con i rapporti di funzionari ucraini, le Nazioni Unite , l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Human Rights Watch e il Center for Information Resilience e ACLED, un gruppo che monitora i conflitti armati in tutto il mondo. Secondo il Post, ci sono almeno nove strutture ospedaliere, incluso l'ospedale di Mariupol, che hanno subito danni diretti a seguito di un attacco russo segnalato. Ci sono state vittime in almeno tre degli incidenti verificati. Tre delle strutture servivano specificamente donne o bambini.

00.46: "Sì russo ai negoziati a Gerusalemme"

La Russia sarebbe disponibile a intavolare negoziati a Gerusalemme. La presunta apertura della Russia, rivelano fonti israeliane, sarebbe arrivata dopo una telefonata tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia non ha rifiutato l'idea di negoziati a Gerusalemme, ha affermato la fonte diplomatica, ma Israele "non è sicura di voler ospitare i colloqui". "Sappiamo dalla nostra esperienza che i negoziati che non hanno possibilità, portano a una situazione peggiore sul campo", ha aggiunto la fonte diplomatica citata dal Jerusalem Post. "Dobbiamo vedere se possiamo davvero essere utili, se ci può essere una svolta, faremo qualsiasi cosa". La fonte citata dal quotidiano precisa che Israele non vuole esercitare nessuna pressione su Zelensky: "E' la cosa sbagliata da fare, il presidente dell'Ucraina e gli ucraini devono prendere la loro decisione e avranno il nostro sostegno". "Questa non è un'iniziativa di Bennett", ha aggiunto la fonte, dicendo che Zelensky ha chiesto di parlare con Bennett sabato e ha cercato a lungo Israele come mediatore con la Russia.



Ore 1.16: "7 civili uccisi a Kiev, non erano nei corridoi umanitari"

Non erano nei corridoi umanitari i 7 civili ucraini uccisi vicino a Kiev dai soldati russi. Tra le vittime anche un bambino. "Durante un tentativo di evacuazione dalla località' di Peremoga, lungo un corridoio 'verde' concordato, gli occupanti hanno aperto il fuoco su una colonna di civili, che erano soltanto donne e bambini. Il risultato di questo atto brutale è che ci sono 7 morti, fra cui un bimbo", scriveva nella serata di sabato l'ingelligence ucraina su Facebook. Poche ore dopo, la smentita dal Ministero della Difesa ucraino: i sette civili uccisi dai russi "non stavano usando i corridoi umanitari" stabiliti.

