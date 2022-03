Elon Musk, la "mossa suicida": "Sfido Vladimir Putin in un combattimento, in palo c'è l'Ucraina"

14 marzo 2022 a

Una vera e propria provocazione quella che Elon Musk ha lanciato al leader russo dal suo account Twitter. "Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c'è l'Ucraina", ha scritto il miliardario americano, con l'intento di mettere fine in qualche modo al conflitto in Ucraina. Al di là di queste poche parole, però, non è stato specificato poi nessun dettaglio su questo eventuale duello.

I due, comunque, non avrebbero problemi a sfidarsi a livello fisico visto che Putin è campione di judo - anche se di recente è stato espulso dalla federazione internazionale - mentre Musk pratica diverse arti marziali tra le quali proprio quella preferita dal leader russo. Tra l'altro, come riporta Tgcom24, non è nemmeno la prima volta che il miliardario lancia un "guanto di sfida" di questo tipo. Nel 2020, per esempio, sfidò Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché l'attore lo aveva insultato. Il tutto perché Musk avrebbe avuto una presunta relazione sessuale con la sua ex, Amber Heard.

Il miliardario americano, inoltre, ha già dato un aiuto concreto agli ucraini nel corso del conflitto. A pochi giorni dall'invasione, infatti, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov aveva chiesto aiuto a Musk in merito alla connessione internet. Un aiuto che non è tardato ad arrivare: pochi giorni dopo sono stati fatti recapitare dei "router" e i satelliti di Starlink, la costellazione in costruzione dalla società di Musk SpaceX, sono stati orientati verso l'Ucraina.

