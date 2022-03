Ucraina, la "Z" dei nazisti russi sul palco, le immagini sconvolgono il mondo: Mosca? Non proprio, chi sono queste ballerine

14 marzo 2022 a

a

a

La compagnia di ballo della Donbass Opera appoggia pienamente l'operazione militare di Vladimir Putin in Ucraina. Lo dimostra l'ultima coreografia che le ballerine hanno portato in scena. A un certo punto della performance, infatti, si sono posizionate in punti ben precisi del palco in modo da formare la lettera Z, simbolo dell'invasione russa. Chiaro segno del pieno sostegno pubblico allo zar. E' successo durante uno spettacolo al teatro dell’opera di Donetsk, città ucraina capitale dell’autoproclamata repubblica separatista.

Povia: "Zelensky deve abdicare". Occhio alla reazione di Alan Friedman: ciò che era sfuggito a tutti | Video

Le immagini incriminate sono state pubblicate sui social dallo stesso teatro dell'Opera di Donetsk e mostrano le ballerine che formano prima una "Z" e poi una "V" mentre danzano sulle musiche de "La Bayadere". Questo tipo di simbologia è ormai noto in tutto il mondo. La lettera Z è apparsa per la prima volta sui carri armati e blindati russi e in poco tempo è diventata il logo ufficioso dell’operazione insieme al simbolo V, che rappresenta invece "la vittoria”.

Il sostegno allo zar, comunque, era più che scontato in quell'area del Paese. Del resto lo stesso Putin ha inaugurato l’invasione militare dell’Ucraina proprio con il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk. E ha poi giustificato l’attacco a Kiev sostenendo di voler difendere l'indipendenza e la libertà di quei territori.

"Vi finiremo". Ramzan Kadyrov, il macellaio ceceno di Putin è in Ucraina: la conferma in un video, ecco cosa significa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.