Non è l'arena, Povia: "Zelensky deve abdicare". Occhio alla reazione di Alan Friedman: ciò che era sfuggito a tutti

Povia è stato ospite nell'ultima puntata di Non è L’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7. Le sue posizioni sulla guerra in Ucraina hanno scatenato polemiche in rete. "Io non parlerei di tifoserie ma di pace, che è la cosa che vorremmo tutti in questo momento. Da una parte abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’azione di invasione. Sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina ed è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass. Detto questo possiamo riempirci la bocca tutti i giorni, ma sappiamo che ogni minuto c’è morte e devastazione", ha esordito Povia.

"Il più irresponsabile in questo momento dopo 18 giorni di guerra, quanto Putin se non più di Putin, è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono". Selvaggia Lucarelli, su queste parole di Povia, ha postato un video su Instagram con la reazione di Alan Friedman anch'egli ospite di Giletti, che al verbo abdicare ha fatto una faccia attonita, dato che l'Ucraina è una repubblica. Povia ha comunque continuato ad attaccare il presidente ucraino: "Sappiamo che fino a quel momento ci sono stati quasi 15mila morti in Donbass: civili, militari, donne e bambini. Detto questo, noi possiamo riempirci la bocca, ma sappiamo che ogni minuto c’è morte e devastazione. Noi non possiamo pensare che una formica che è l’Ucraina stia combattendo un elefante che è la Russia o stia cercando di portare un elefante che è l’America davanti alla porta di un altro elefante», ha spiegato Povia.

L'eurodeputata Alessandra Moretti ha replicato al cantante: "Perché non vi trasferite in Russia e provate a vivere sotto un dittatore che mette in carcere un giornalista per quindici anni se dice che si tratta di invasione? Oppure che avvelena gli oppositori, o che mette in carcere coloro che depongono i fiori davanti all’ambasciata ucraina. Trasferitevi tutti a Mosca. Portate la vostra residenza a Mosca visto che vi piace tanto». Povia ha replicato: "Non ha capito niente. La conosciamo. È la Moretti".

