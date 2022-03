Vladimir Putin "è sparito", cecchini e assassini: voci fuori controllo al Cremlino, mistero fitto sullo zar

15 marzo 2022 a

Mistero fitto su Vladimir Putin. La domanda è sempre quella: dove si trova, davvero, lo zar che ha mosso guerra all'Ucraina? Questa una delle domande senza risposta, oltre a quelle sulle sue condizioni di salute, su cui si rincorrono voci clamorose e fuori controllo. Di certo c'è solo che Putin non è nei suoi uffici al Cremlino, che già frequentava molto poco prima di scatenare l'inferno che sta sconvolgendo l'Europa.

E così, le indiscrezioni corrono: c'è chi sostiene addirittura che sia in fuga in bunker vicino alla Mongolia, poiché teme cecchini, assassini e complotti interni. Tant'è, la versione ufficiale sostiene che lo zar viva nell’edificio presidenziale di Novo-Ogaryovo, a pochi chilometri dalla capitale. Possibile anche che sia a Sochi, nella residenza Bocharov Ruchej che ama particolarmente. E ancora, tra i luoghi che abita lo zar, anche la magione Rus di Zavidovo, nella regione di Tver, che si trova a circa 100 chilometri da Mosca (qui, nel 2003, incontro Silvio Berlusconi e i due scattarono la celeberrima foto con colbacco di pelliccia).

Ma l'impero immobiliare di Putin è enorme. Il presidente della Federazione russa, infatti, ha un'altra proprietà a Gelendzhik sulle rive del Mar Nero, nella parte meridionale della Russia non lontano dalla Crimea. Un edificio che sarebbe anche dotato di tunnel sotterranei. Possibile che Putin, con lo scoppio della guerra, si sia rifugiato proprio qui. Come detto, c'è poi chi sostiene che si trovi in un bunker segreto costruito in una località isolata: potrebbe essere il vecchio rifugio a Samara costruito da Stalin durante la seconda guerra mondiale. E ancora, potrebbe essere il sito a Yamantau, sugli Urali. Il mistero, insomma, continua: dove si trova davvero, Vladimir Putin, lo zar che terrorizza il mondo?

