Oleg Deripaska, guerriglia nella casa dell'oligarca occupata a Londra: cosa state vedendo

14 marzo 2022 a

a

a

Gli oligarchi russi continuano a essere nel mirino della politica e dell'opinione pubblica di molti Paesi per via dell'invasione dell'Ucraina. Lo dimostra anche quanto successo nelle scorse ore nel centro di Londra: il gruppo Anarchist Action Network ha occupato la casa dell’oligarca russo Oleg Deripaska. Stando a quanto riporta l'agenzia Nova, gli anarchici avrebbero deciso di agire in segno di protesta contro il conflitto in corso e per mostrare solidarietà al popolo ucraino e ai cittadini russi “che non hanno mai accettato questa follia”.

Alexandra, la 25enne di origini ucraine per cui Abramovich ha perso la testa: ora si capisce tutto...

Il gruppo ha fatto sapere anche che la proprietà occupata servirà principalmente a dare “sostegno ai rifugiati, per il popolo ucraino e per persone di tutte le nazioni ed etnie”. Alcuni dei manifestanti, inoltre, hanno fornito dei dettagli ai giornalisti presenti che lasciano intuire come la casa risulti non abitata da un po' di tempo. Pare, infatti, che non ci siano né acqua calda né cibo nei frigoriferi.

Gli anarchici, tra l'altro, hanno sottolineato che non è loro intenzione dormire o mangiare o vivere a lungo in quella casa. Tant'è che la occuperanno a rotazione. La scorsa settimana, intanto, il Regno Unito aveva già deciso di prendere provvedimenti e sanzionare Deripaska, industriale con stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin, proprio per via della guerra in Ucraina.

Oleg Deripaska, umiliazione totale per l'oligarca russo: chi occupa il suo villone a Londra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.