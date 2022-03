Ucraina, la diretta della giornata. Dopo Putin, Peskov: "Occidente? Criminali disgustosi". Per Zelensky "è iniziata la terza guerra mondiale"

17 marzo 2022 a

Orrore a Mariupol, bombardato un teatro rifugio di civili. A Neptun attaccato n centro sportivo, doe si trovavano donne incinte e madri con bambini piccoli. Per Biden, Putin è "un criminale di guerra": parole pesantissime che hanno scatenato la reazione del cremlino. Filtra una prima bozza di pace in 15 punti. Crescono di intensità i bombardamenti a Kiev. Nazioni Unite, chiesta una riunione d'emergenza.

09.20 Ovazione al Bundestag per Zelensky

Il Bundestag tedesco ha salutato con un'ovazione il presidente ucraino Volodymir Zelensky, comparso in video per il suo intervento.

09.12 Mariupol, il vicesindaco: non c'è un solo edificio integro

"Non è rimasto un solo edificio integro a Mariupol, nella regione di Donetsk: o è distrutto o è danneggiato. Credo che l'80-90% sia stato bombardato". Queste le drammatiche parole del vicesindaco della città Sergei Orlov in un'intervista a Forbes Ucraina. "Le infrastrutture sono quasi inesistenti e i residenti soffrono per la mancanza d'acqua. Hanno sciolto la neve, raccolto acqua nelle pozzanghere e scaricata dalle batterie", ha concluso Orlov, invocando ancora una volta aiuto umanitario

Ore 8.38 Russia, parole di fuoco contro l’Occidente

Dopo il durissimo discorso di Vladimir Putin della vigilia (in cui lo zar ha accusato l’Occidente di voler "usare i nostri traditori per cancellare la Russia: ma li sputeremo dalla bocca come moscerini"), oggi a parlare è Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza russo. Le sue parole sono altrettanto dure: "L’Occidente ha agito in modo disgustoso, criminale e immorale nei confronti della Russia". Toni sempre più duri che non annunciano nulla di buono

Ore 8.00 Zelensky: "La terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata"

Alla domanda sul rischio di una potenziale terza guerra mondiale Volodymyr Zelensky, intervistato da Nbc risponde :"Beh, nessuno lo sa, potrebbe essere già iniziata. L'abbiamo visto ottant'anni fa, quando è iniziata la seconda guerra mondiale", ha detto Zelensky, "nessuno sarebbe in grado di prevedere quando inizierà la guerra su vasta scala... In questo caso, abbiamo in gioco l'intera civiltà".

Ore 7.43 Attaccata la città di Merefa, vittime tra i soldati ucraini

La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell'Oblast di Kharkiv, nella parte orientale dell'Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

Ore 7.18 L'intelligence britannica: "Invasione russa bloccata su tutti i fronti

Secondo l'intelligence britannica le forze russe hanno compiuto "progressi limitati" nella loro offensiva in Ucraina negli ultimi giorni. I militari russi "continuano a subire gravi perdite" mentre l'invasione si è "in gran parte bloccata su tutti i fronti". Il rapporto descrive le forze di difesa ucraine come "leali e ben coordinate", oltre a ribadire che la stragrande maggioranza del territorio rimane in mano Ucraina.

Ore 6.40 Kiev, missile su un palazzo residenziale

L’attacco delle forze armate russe all'alba. Il palazzo, nel distretto di Darnytskyi, è stato colpito dai resti di un missile da crociera abbattuto dalla contraerea ucraina ed è stato evacuato per permettere ai vigili del fuoco di domare l’incendio causato dall’esplosione. Lo riferisce l’agenzia Reuters.

Ore 5.50 Human Rights Watch: teatro bombardato, almeno 500 civili

"Finché non ne sapremo di più, non possiamo escludere la possibilità di un obiettivo militare ucraino nell’area del teatro, ma sappiamo che il teatro ospitava almeno 500 civili". Così Belkis Wille, referente di Human Rights Watch, in merito al bombardamento del Teatro drammatico di Mariupol. "Ci sono serie preoccupazioni su quale fosse l’obiettivo in una città sotto assedio da giorni e in cui telecomunicazioni, elettricità, acqua e riscaldamento sono stati quasi completamente interrotti", ha aggiunto. Nelle immagini satellitari si vedono due scritte «bambini» in caratteri cirillici davanti e dietro la struttura.

Ore 5.15 - Kiev: sabotatori russi in Ucraina fingendosi giornalisti

Il Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina ha "suonato" l'allarme: alcuni sabotatori potrebbero entrare nel Paese fingendosi giornalisti dei media russi.

Ore 4.45 Governatore di Sumy: i soldati russi saccheggiano le case e rubano il cibo

Sciacallaggio russo? Il governatore di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha denunciato saccheggiamenti e furti di cibo da parte delle truppe russe nei confronti degli abitanti, che in alcuni casi sarebbero stati battuti fuori dalle loro case. Il governatore ha utilizzato Telegram per diffondere testimonianze, video e foto a supporto di quanto sostenuto

Ore 3.59 La Moldova alla Russia, via dalla Transnistria

Il presidente moldavo Maia Sandu ha chiesto la rimozione delle munizioni e il "ritiro completo e incondizionato" delle forze russe dalla regione separatista non riconosciuta della Transnistria. La richiesta è stata avanzata nel corso della riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 marzo. Lo riferisce il profilo twitter del sito The Kyiv Independent.

Ore 1.50 - Zelensky: il mondo riconosca la Russia stato terrorista

"Il mondo deve riconoscere ufficialmente che la Russia è diventata uno stato terrorista". Così nel suo discorso video notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, video in cui ha ribadito la sua richiesta di maggiori sanzioni contro Mosca, più armi per l'Ucraina e l'istituzione della no-fly zone.

Ore 0.23 - Melitopol, il sindaco liberato per 9 militari

Scambio dietro alla librazione di Ivan Fedorov. Lo riferisce Darya Zarivna, portavoce del capo dell’ufficio presidenziale, come riporta Ukrinform. Fedorov era stato arrestato dalle forze di Mosca l’11 marzo, quando dieci persone avevano fatto irruzione nel suo ufficio. I nove militari russi rilasciati per ottenerne la liberazione avrebbero tra i 19 e i 20 anni.

