Ucraina, spiegata la strage di soldati russi: "Ecco il materiale dei loro camion"

Oltre 7mila soldati russi sono morti in Ucraina dall'inizio del conflitto secondo fonti dell'Intelligence Usa citate dal New York Times. Si stima che siano circa 150mila i soldati russi entrati nel territorio ucraino dal 24 febbraio, fra essi ci sarebbero anche dai 14mila ai 21mila feriti. Un numero altissimo tanto che questo bilancio è addirittura superiore ai militari americani morti in oltre 20 anni di guerra in Iraq e Afghanistan, scrive il quotidiano. Il Pentagono stima che un tasso di vittime del 10 per cento tra morti e feriti, per una singola unità rende impossibile raggiungere gli obiettivi dell'unità stessa. E questo spiegherebbe anche lo stallo delle truppe russe attorno a Kiev.

Ora il giornalista Jacopo Iacoboni con un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui rilancia anche un video ripreso da Rob Lee scrive che "molti dei camion che gli Spetsnaz della Rosgvardia russa stanno usando in Ucraina non sono neanche corazzati". Questi mezzi militari delle forze armate russe, insomma, sarebbero del tutto inadeguati ad affrontare la forte e determinatissima resistenza ucraina.

"Questo fa capire a quale dramma militare sono condannati", commenta Iacoboni. "Sono, quelli in questi camion, dei morti che camminano".

