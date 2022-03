Ucraina, le notizie di oggi sulla guerra. Usa, "beffa sovietica" alla Russia. Makariv riconquistata, impresa della resistenza

22 marzo 2022 a

Ventisettesimo giorno di guerra. Mariupol completamente devastata, si combatte casa per casa, dalla città arrivano testimonianze agghiaccianti. Crescono i sospetti su Vladimir Putin: userà le armi chimiche? Attesa per l'intervento di Volodymyr Zelensky alla Camera. I nodo delle sanzioni. Il ruolo della Cina, sempre più defilata ed enigmatica.

Ore 06:40 Allarmi antiaerei in tutto il Paese

Gli allarmi antiaerei stanno risuonando in quasi tutte le regioni dell'Ucraina, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Le sirene sono state attivate negli oblast di Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Khmelnytsky e Odessa. A Kiev in corso fino a domani il coprifuoco.

Ore 5.50 Impresa-Kiev, ripreso il controllo di Makariv

Lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina ha riferito che "la bandiera ucraina è stata issata sulla città di Makariv e le forze russe sono state respinte". Lo riporta il Kyiv Independent. Makariv è un insediamento urbano nell’oblast di Kiev, a 60 chilometri a ovest dalla capitale ucraina. Il villaggio aveva contato nei giorni scorsi diverse vittime civili. Per gli ucraini, una clamorosa impresa

Ore 5.06 Wsj, gli Usa invieranno a Kiev sistemi antiaerei di fabbricazione sovietica

Gli Usa consegneranno all’Ucraina una serie di sistemi antiaerei di fabbricazione sovietica di cui gli Usa si erano impadroniti decenni fa, nell’ambito di un programma segreto teso ad addestrare il personale militare statunitense. Lo riferisce il quotidiano Wall Street Journal, che cita fonti anonime della Difesa Usa. Una 'beffa sovietica' per i russi

Ore 3.40 Ucraina: esercito Kiev, russi bloccano accesso a Mar d’Azov

Stando all’ultimo rapporto operativo dell’esercito ucraino appena pubblicato, le forze russe mantengono il corridoio terrestre con la Crimea e stanno bloccando l’accesso al Mar d’Azov.

Ore 2.35 - Biden: Russia prepara un attacco hacker agli Usa"

La minaccia di un attacco hacker da parte della Russia è "crescente ma gli Stati Uniti useranno ogni mezzo per prevenirlo". Queste le parole del presidente Joe Biden, che avverte circa un possibile cyberattacco "La Russia - ha aggiunto - sta esplorando alcune opzioni".

Ore 1.31 - Biden, Putin valuta uso armi chimiche e biologiche

Le accuse russe all'Ucraina sul possesso di armi biologiche e chimiche "sono false e sono un chiaro segnale che Vladimir Putin sta valutando di usarle entrambe nella guerra in Ucraina". Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden. Putin, ha aggiunto Biden, "è con le spalle al muro e ora sta parlando delle nuove operazioni sotto falsa bandiera che sta preparando".

Ore 1.02 - Esercito Gb, missili ipersonici non decisivi

"È altamente improbabile che lo schieramento di missili ipersonici Kinzhal influisca materialmente sull’esito della campagna russa in Ucraina". Così il vicemaresciallo della Royal Air Force (Raf) Mick Smeath, addetto militare alla Difesa britannica.

