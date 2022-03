Vladimir Putin, la super spia catturata dagli ucraini in "calze e mutande"

23 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Putin messo alla prova dagli ucraini. Dopo quasi un mese di guerra sono molti i soldati russi presi in ostaggio dall'esercito di Kiev. Tra questi c'è Koshel Alexander Olegovich. Lui però non è un militare qualsiasi, bensì una super spia vicinissima allo zar. Il 39enne si pensava fosse rimasto vittima di una battaglia, invece gli ucraini lo hanno catturato trovandolo nel suo nascondiglio. Fin qui nulla di diverso da tanti suoi connazionali, se non fosse che è stato il ritrovamento a destare parecchio scalpore e un pizzico di ironia. Gli ucraini hanno trovato Olegovich in calze e mutande.

Putin "ucciso in famiglia". Lo sconvolgente retroscena sul piano americano: "E subito dopo..."

Il tenente colonnello sotto mentite spoglie aveva - spiegano i media locali - "indosso biancheria intima e calzini". Sono stati poi i soldati ucraini a regalargli una maglietta e una felpa, prima di diffondere la sua foto con i documenti che ne attestano l’identità. L’importanza di Koshel Alexander per la Russia sembra essere confermata da un altro fattore: i russi avrebbero fatto di tutto per tentare di liberarlo immediatamente.

"Quando la Russia sarà pronta a usare l'atomica". Peskov all'America: roba da brividi

Anche attraverso ll'utlizzo di raid aerei. I soldati della 128esima Brigata, che lo hanno catturato, avrebbero affermato che "nessuno è rimasto ferito nel fuoco nemico. Il prigioniero è stato portato in un posto sicuro nelle retrovie". Inoltre la stampa ucraina rivela che Olegovich aveva mantenuto contatti diretti con Mikhail Zusko, comandante della 58a armata della Federazione russa.

Video su questo argomento Il soldato della Regina Elisabetta diserta per arruolarsi in Ucraina: ecco cosa rischia ora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.