Maria Vorontsova, la figlia di Putin divorzia dall'olandese Faassen: "Proprio quando è iniziata la guerra..."

Un momento difficile per Maria Vorontsova, la figlia nata dal primo matrimonio di Putin con Lyudmila Putina. La 36enne starebbe divorziando dal marito e avrebbe pure abbandonato il sogno di aprire una clinica per soli milionari. Nata nel 1985, quando lo zar era ancora una spia del Kgb, la Vorontsova è un'endocrinologa pediatrica e si occupa nello specifico di malattie genetiche nei bambini. Da alcuni anni era sposata con l'imprenditore olandese Jorrit Faassen, con cui - come riporta il Messaggero - viveva una vita piena di lussi fra Amsterdam e Mosca. Lo scoppio della guerra in Ucraina, però, avrebbe messo fine a tutto questo.

La notizia del presunto divorzio è stata lanciata da Sergey Kanev, giornalista investigativo russo in esilio. Stando alla sua versione, i due avrebbero avviato le pratiche per la separazione proprio in concomitanza con l'inizio del conflitto e, guarda caso, con l'imposizione delle sanzioni dell'Occidente contro la Russia. Tuttavia, non si sa con certezza se ci sia un nesso tra le due cose.

Per Kanev, inoltre, non starebbe andando meglio sul piano professionale: pare che stia naufragando l'ambizioso progetto della figlia di Putin e di suo marito, quello di aprire una clinica per ricchi a Mosca. "Il piano era quello di attirare pazienti dall'Europa e ricchi sceicchi dai paesi del Golfo Persico. E ora, dopo l'attacco all'Ucraina, che tipo di europei e sceicchi verranno?", ha scritto il giornalista russo sui social.

