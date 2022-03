Olga Plachina e le parole su Putin, Aldo Montano: "A casa discutiamo, lei...". Clamoroso imbarazzo

22 marzo 2022 a

Entra in campo anche Aldo Montano. L'ex sciabolatore, gloria della scherma azzurra, commenta le parole della moglie Olga Plachina, che qualche giorno fa si era espressa in qualche modo a favore di Vladimir Putin, scatenando un putiferio sui social: "Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice". Centinaia di commenti, critiche e insulti sotto quel post.

"Mia moglie ha preso le distanze da tutto", replica Montano sul Corriere della Sera. "Mi sto consultando sul da farsi - aggiunge -, la questione è delicata". Nel frattempo il post incriminato è rimasto online, ma sono spariti i commenti. "La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare", aggiunge Montano buttando acqua sul fuoco di una polemica decisamente evitabile, visto il contesto.

"A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee", chiarisce l'ex atleta, visto di recente anche al Grande Fratello Vip.

