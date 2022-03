Chulpan Khamatova lascia la Russia, altra fuga per Vladimir Putin: Cremlino sempre più isolato

27 marzo 2022 a

Tutti lasciano la Russia. Coloro che sono contrari alla guerra in Ucraina, hanno deciso di lasciare Vladimir Putin. È accaduto anche a Chulpan Khamatova insignita del titolo di attrice più popolare della Russia, il più alto riconoscimento artistico al quale poteva aspirare in patria. Lei solo nel 2012 si pronunciava così sul presidente: "Non c'è nulla di più importante della salute dei bambini. Vladimir Putin non è mai rimasto indifferente alle richieste della nostra fondazione e dei nostri dottori. Tutte le sue promesse sono sempre state mantenute, il suo aiuto è costante. Quindi, io voterò per lui con convinzione". Oggi invece ha deciso di scappare con le sue tre figlie.

"Certo che sarei potuta restare - riporta le sue parole il Corriere della Sera -. Avrei dovuto soltanto mentire a me stessa, mentire al mondo e ai miei amici ucraini, e poi insegnare alle mie bambine come vivere nella menzogna. Non c'era altra possibilità che andarsene". Proprio lei ha fatto della solidarietà per gli altri uno stile di vita. La Khamatova infatti era impegnata nella Fondazione Regala la Vita, che dal 2006 ha dato assistenza a oltre 73 mila minorenni malati di cancro.

Come lei anche Kamran Manafly, ormai ex professore di geografia alla scuola 498 di Mosca è dovuto emigrare in Lituania. "Ero un uomo felice. Mi sono soltanto rifiutato di giustificare l'operazione militare speciale in Ucraina ai miei studenti". Per questo anche lui ha preferito licenziarsi. Una sorta di protesta nei confronti di una guerra gratuita. D'altronde le stesse grandi aziende hanno preferito lasciare il Paese. Basta pensare a Ikea, Volkswagen, Lego, Netflix e Toyota, TikTok e Samsung.

