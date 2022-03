Emmanuel Macron, rivolta ucraina contro il francese "Ora basta"

28 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina sta portando alla nascita di parecchi neologismi. Tra questi ce n'è uno che starebbe facendo impazzire i social ucraini. Si tratta del termine "macronatori". Che cosa significa? Generalmente - come riporta il Corriere della Sera - si utilizza per indicare quelli che promettono senza mantenere la parola data o quelli che fanno promesse solo per cercarsi pubblicità a basso prezzo. Si tratta insomma di "personaggi a metà strada tra l’esibizionista e il patetico".

Il neologismo in questione è un chiaro segno che agli ucraini il presidente francese Emmanuel Macron non piace affatto. E il termine rappresenta, ovviamente, una grande mancanza di rispetto nei suoi confronti. Anche se celata dietro a un umorismo che sembra non mancare. L'atteggiamento di Macron e di molti altri leader europei, tra l'altro, è stato criticato anche da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7: "Mi sembra impossibile che l'Europa non riesca a trovare una persona credibile che vada là, non è che bisogna telefonare a Putin ogni giorno come fa Macron. Dieci personaggi importanti dovrebbero andare a Kiev insieme per fermare i bombardamenti".

Macron, però, non è l'unico a essere sbeffeggiato in Ucraina. Anche Vladimir Putin viene spesso preso di mira dall'ironia pungente degli ucraini. E' molto diffusa, infatti, l’immagine di Zelensky che si fa un selfie vicino al cadavere del presidente russo. Virali pure i video dei trattori che trascinano via i cingolati russi: "Contadini e zingari sono i nostri eroici ladri di tank".

