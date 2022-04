Ucraina, le notizie in diretta. Allarme antiaereo nella notte a Kiev e Odessa. In Bielorussia espulso diplomatico russo accusato di spionaggio

02 aprile 2022 a

Siamo al 38esimo giorno di guerra. Dopo il raid a Belgorod, i negoziati tra Russia e Ucraina si fanno più difficili e aumentano le accuse tra Zelensky e Putin. Il cessate il fuoco sembra dunque sempre più lontano con gli ucraini che hanno dovuto fare i conti con gli ennesimi attacchi notturni. Intanto è caccia a spie e sabotatori.

Ore 5.23 tentava fuga in Ungheria, arrestato generale Kiev

Un generale 'riservista' dello Sbu (il Servizio di sicurezza dell'Ucraina) e' stato arrestato mentre cercava di lasciare il Paese e di recarsi in Ungheria. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform citando il servizio stampa dell'Ufficio investigativo statale. L'alto ufficiale, a bordo di un suv Mercedes, stava tentando di attraversare illegalmente il confine utilizzando documenti falsi, compreso un certificato di inidoneita' al servizio militare. È stato fermato al posto di blocco di Tisza, in Transcarpazia.

Ore 4.30 - Pechino: non eludiamo deliberatamente le sanzioni alla Russia

"La Cina non elude deliberatamente le sanzioni contro la Russia ma ha scambi commerciali regolari con Mosca che contribuiscono all’economia globale". Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri cinese, Wang Lutong, in un punto stampa all’indomani del vertice Ue-Cina.

Ore 3.21 - Usa al lavoro con gli alleati dell’Europa dell’est per fornire all’Ucraina tank di fabbricazione sovietica

Gli Stati Uniti lavoreranno con gli alleati dell’est europeo per trasferire i carri armati di fabbricazione sovietica in Ucraina per rafforzare le difese nella regione del Donbass. Lo riferisce il New York Times, citando un funzionario statunitense.

Ore 3.12 - Nella notte allarme antiaereo a Kiev, Odessa e in altre città

Tornano a suonare le sirene per attacchi aerei in Ucraina. L’allarme è scattato intorno alle 3.40 locali (le 2.40 in Italia) in numerose località, tra cui la capitale Kiev e importanti città come Odessa, Leopoli, Dnipropetrosk. Sirene in funzione anche a Kharkiv, Sumy, Rivne, Ternopil, Zhytomyr, Mykolaiv, Cherkasy, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernivtsi, Volyn e Vinnytsia.

Ore 3.06 - Bulgaria, espulso diplomatico russo accusato di spionaggio

La Bulgaria ha espulso il primo segretario dell’ambasciata russa a Sofia, Filip Voskresensky. Secondo le autorità di Sofia il diplomatico, godendo dell’immunità diplomatica, avrebbe svolto attività di spionaggio in Bulgaria incompatibile con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

