Vaccino, 90 dosi in pochi mesi: la follia di un uomo tedesco, perché lo ha fatto (e com'è ridotto)

Si è fatto vaccinare 90 volte per poter ottenere più Green pass e poi metterli in vendita. La follia è avvenuta a Magdeburgo, in Germania, nella parte orientale del Paese, dove un uomo di 60 anni ha pensato bene di farsi inoculare decine di volte solo per poter vendere certificati contraffatti ai no vax, permettendo a questi ultimi di continuare a frequentare bar e ristoranti. Il 60enne avrebbe preso in giro le autorità sanitarie per mesi. Poi, dopo che la verità è venuta a galla, l'uomo è stato fermato, ma non arrestato.

Al momento, come riporta Today.it, il 60enne risulterebbe indagato per rilascio non autorizzato di tessere di vaccinazione e falsificazione di documenti. In ogni caso, non si sa ancora se la vaccinazione multipla avrà o ha già avuto delle conseguenze sulla sua salute. Sul suo caso, quindi, non sarà solo la giustizia tedesca a indagare, ma anche i medici. A preoccupare è soprattutto il fatto che l'uomo sia stato inoculato con vaccini di diverse case farmaceutiche in pochi mesi.

Le condizioni del 60enne, che è stato scoperto e fermato una volta per tutte nel centro di vaccinazione di Eilenburg, in Sassonia, saranno monitorate. La polizia, inoltre, gli ha anche sequestrato diverse tessere di vaccinazione in bianco.

