Las Vegas, come beccano il compagno mentre la moglie partorisce: il video fa il giro del mondo

La moglie partorisce e lui gioca con la sua Xbox in ospedale. Il video che riprende la scena surreale è stato pubblicato su Tik Tok ed è diventato virale in poco tempo, dividendo gli utenti. Protagonista di questa storia così bizzarra è una neo-mamma di Las Vegas, Amber Scott. E' stata proprio lei a condividere il video con i suoi seguaci sui social. Nel filmato si vede il suo compagno armato di cuffie che fissa lo schermo coi videogiochi. Il tutto mentre lei entra in travaglio.

Il video ha ricevuto 1,6 milioni di visualizzazioni, 45mila like e oltre 3mila commenti. A corredo questa frase: "Il mio ragazzo ha portato tutto il suo sistema di gioco in ospedale durante le mie 21 ore di induzione". Il filmato, neanche a dirlo, ha suscitato reazioni e pareri diversi. Secondo alcuni il neo papà avrebbe fatto bene a portare la sua Xbox in ospedale, secondo altri invece avrebbe dovuto stare accanto alla sua compagna in uno dei momenti più importanti della vita di ognuno.

La donna, dal canto suo, ha giustificato e accettato la decisione del suo partner. Nella sezione dei commenti, infatti, la neo mamma 28enne ha chiarito: "Va bene a entrambi. Non ho provato alcun tipo di dolore per circa 19 ore, quando era quasi il momento di spingere. E anch'io durante quelle 19 ore ho guardato film e navigato su TikTok".

