Gruppo Wagner, non solo Ucraina: "Massicce esecuzioni", dove si spingono i macellai di Putin

Mentre le forze armate russe stanno lasciando le zone vicine alla capitale Kiev, probabilmente per riorganizzarsi e sferrare un attacco finale nel Donbass, si fa ancora un gran parlare del gruppo Wagner. La compagnia privata russa sta aiutando l’esercito di Vladimir Putin nella guerra in Ucraina, anche se avrebbe fallito il suo obiettivo principale, ovvero quello di uccidere Volodymyr Zelensky per assestare un duro colpo, forse fatale, alla resistenza ucraina.

Ufficialmente questo gruppo di mercenari non ha legami con il Cremlino, ma analisti e intelligence varie hanno la certezza che intrattenga relazioni molto strette sia con l’esercito russo che con i servizi segreti. “Wagner è operativo in Ucraina fin dalla sua creazione - ha spiegato Andrea Molle, sociologo della Chapman University di Orange - ha operato sia in Crimea che in Donbass per promuovere gli interessi della Russia nel conflitto tra il governo di Kiev e i separatisti filo-russi”. Stando alle ultime indiscrezioni, il gruppo Wagner sarebbe però impegnato su più fronti: non solo Ucraina, ma anche Mali, Siria e Libia.

La presenza in Mali è stata segnalata dalla Francia, che ha espresso profonda preoccupazione per possibili esecuzioni da parte dei militari locali accompagnati da mercenari del gruppo Wagner, presenti in Africa con circa 600 uomini. La Francia si è detta “preoccupata per informazioni che parlano di massicce esecuzioni accompagnate da mercenari russi del gruppo Wagner che avrebbero causato la morte di centinaia di civili”. Inoltre tali mercenari avrebbero partecipato all’operazione antiterrorismo condotta a marzo dalle forze armate maliate nel centro dello Stato del Sahel, dove sono stati uccisi più di 200 jihadisti.

