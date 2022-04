Stugna-P, missile anticarro abbatte elicottero russo: le urla di gioia degli ucraini, il video

05 aprile 2022 a

Sta facendo il giro dei social un video girato dai soldati ucraini mentre abbattono un elicottero d’attacco russo con un missile anticarro fatto in casa. Sebbene la resistenza ucraina si stia difendendo dall’aggressione di Mosca ordinata da Vladimir Putin con diverse armi fabbricate all’estero, come i missili Javelin, gli Nlaw e presto anche con i droni kamikaze Switchbalde, fin dall’inizio del conflitto i soldati si stanno avvalendo di un proprio lanciamissili anticarro.

Si tratta dello Stugna-P, conosciuto anche con il nome di importazione Skif. Tenicamente si tratta di un missile anticarro guidato: è stato sviluppato dall’azienda di Kiev Luch Design Bureau, specializzata in dispositivi per la difesa. Nel dettaglio, lo Stugna-P è progettato per distruggere bersagli corazzati fissi e mobili con varie tipologie di armature, comprese quelle dei carri armati moderni definite Era (armatura reattiva esplosiva), che hanno la capacità di deflettere verso l’esterno i proiettili o i missili che la colpiscono lateralmente.

Da quando è iniziata l’invasione russa sono frequenti i video diffusi dai soldati ucraini in cui si vedono i mezzi di Mosca distrutti da questi sistemi difensivi, che si stanno dimostrando molto efficaci. Tra l’altro, come si evince dall’ultimo filmato pubblicato sui social, lo Stugna-P è in grado di abbattere anche elicotteri d’attacco che volano a bassa quota. Tutti i video hanno un filo comune: le grida di gioia degli ucraini per aver colpito un obiettivo nemico.

