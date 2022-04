Boeing 777 Parigi-New York non risponde più ai comandi, l'allarme dei piloti: "Aiuto, è fuori controllo"

06 aprile 2022 a

Panico a bordo del Boeing 777-300ER di Air France. Per alcuni minuti i piloti infatti hanno avuto seri problemi di controllo del velivolo mentre si preparavano ad atterrare a Parigi tanto da dover annullare la discesa. Il fatto, riporta il Corriere della Sera, è avvenuto la mattina del 5 aprile ed è stato confermato dalla compagnia aerea e dall'ufficio transalpino per le indagini e l'analisi sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Agghiacciante la registrazione dell'audio del comandante e del primo ufficiale che mostra le difficoltà affrontate. Il Boeing stava operando il volo AF11 New York-Parigi. Avvicinandosi allo scalo parigino di "Charles de Gaulle" i piloti hanno cominciato ad avere problemi nella gestione del velivolo e delle manovre di atterraggio. Si sentono dei versi per gli sforzi e suonano anche alcuni allarmi.

Tanto che dalla torre di controllo chiedono di interrompere l'avvicinamento all'aeroporto e di riprovare l'atterraggio in un secondo momento. "Abbiamo fatto il giro per problemi ai comandi di volo, l'aereo non rispondeva", racconta poi un pilota. Un portavoce dell'ente investigativo Bea ha spiegato che "si stanno analizzando le due scatole nere del jet". Da parte sua Air France conferma che c'è stato un "problema tecnico" e sottolinea che "gli equipaggi sono formati su queste procedure utilizzate da tutte le aviolinee". In ogni caso un episodio inquietante.

