Kadyrov, alto tradimento: il macellaio farà fuori Vladimir Putin? Tam-tam impazzito, il piano del leader ceceno

La caduta di Vladimir Putin in Russia è vista da molti come l'unica possibilità per mettere fine al conflitto in Ucraina. Ma chi potrebbe succedere allo zar, che comunque continua a godere di un livello di gradimento molto alto nel Paese? Pare che a puntare su un ruolo di potere a Mosca sia il leader ceceno Kadyrov. In Russia, stando a quanto riporta il Giornale, si parla non della possibilità che Putin venga detronizzato dal ceceno, ma del rischio caos che un personaggio del genere potrebbe portare a livello interno.

In Russia, infatti, sarebbe in corso uno scontro tra due fazioni: una favorevole alla guerra e un'altra che invece invoca la pace. E pare che Kadyrov voglia sfruttare questa situazione precaria per mettersi alla guida della prima fazione, al posto di Putin. Se ci riuscisse, la strada per il Cremlino sarebbe spianata. Proprio questa eventualità spinge alcuni osservatori del conflitto a sottolineare che la sostituzione dello zar non si traduce automaticamente nella fine della guerra. Anzi. Ai vertici potrebbe andare proprio uno come Kadyrov, che di pace non vuole proprio sentir parlare.

Ma chi è Kadyrov? Si tratta di un ex combattente separatista della repubblica caucasica musulmana di Cecenia, che ora fa parte della Federazione russa. Già nel 2000, infatti, si mise a completa disposizione di Putin per governare in suo nome la Cecenia. Proprio lui è considerato il mandante dell’assassinio della giornalista dissidente Anna Politkovskaya nel 2006. Due giorni prima della morte, la reporter aveva definito Kadyrov "pazzo e idiota violento".

