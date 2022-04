Kiev, colonna di blindati russi ridotta in cenere: trionfo della resistenza ucraina, il video

06 aprile 2022 a

Questa guerra in Ucraina, con la complicità dei social e del fatto che è una guerra in Europa, ha segnato un cambio di passo da un punto di vista dell'informazione: vediamo tutto, o quasi. Immagini spesso terrificanti, strazianti, come quelle di Bucha. Ma anche manovre di guerra, attacchi e risposte.

Certo, quando si tratta di una guerra, in molte occasioni stabilire un confine tra cosa è vero e cosa è finzione, fake costruita ad arte, è difficile. Non si parla ovviamente di Bucha, ma di alcune immagini trapelate in questi quaranta giorni, in particolare di atrocità commesse dai soldati riprese in tempo reale: vero orrore? Propaganda?

Per certo, però, le immagini che vi proponiamo in questo pezzo non sono discutibili. A rilanciare l'account Twitter in inglese di Tpyxa, che offre molti filmati e immagini del conflitto. Il primo, impressionante, mostra l'ovest di Kiev, capitale dell'Ucraina. E nelle immagini si vede una colonna di mezzi russi completamente devastata. Probabile che a ridurre in cenere i mezzi dei russi siano stati dei droni, altri protagonisti assoluti di questo conflitto.

Dunque, nel secondo video, le sconvolgenti immagini di Borodyanka, città che si trova alle porte di Kiev e che sarebbe stata il teatro di altre atrocità, forse ancor peggiori di quelle di Bucha. Nelle immagini registrate da un drone si vede l'insediamento dall'alto: completamente distrutto, una lunga sequenza di case sventrate. Ecco il risultato dell'attacco e dell'occupazione russa.

