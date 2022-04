Joe Biden umiliato da Barack Obama: come lo chiama in conferenza stampa, gelo siderale

06 aprile 2022 a

Alla fine nel mirino c'è sempre Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti e campione di gaffe. Una delle ultime è stata notevole: ha infatti chiamato Michelle Obama "first lady". Peccato che non lo sia più da anni, parecchi anni: dopo Barack alla Casa Bianca ci sono andati prima Donald Trump e poi proprio lui, Joe Biden.

Del presidente a stelle e strisce, inoltre, in queste settimane di guerra se ne è parlato tantissimo per le parole, durissime e condivisibili, contro Vladimir Putin. Ma su quelle parole ci si è interrogati: ne valeva la pena? Non rischiano di peggiorare il quadro e compromettere ogni tipo di mediazione? Ai posteri l'ardua sentenza.

Per certo, ora si parla nuovamente di Joe Biden per un'altra gaffe. Ma non sua, bensì proprio di Barack Obama. Già, perché quest'ultimo ha clamorosamente sbagliato la "carica" di Biden, chiamandolo "vicepresidente". E l'ex presidente Usa, come si vede nel video, realizza subito di aver commesso uno sfondone (Biden era il suo, di vicepresidente. Attualmente la vicepresidenza è di Kamala Harris). E insomma, ce la si cava con qualche risata, una stretta di mano e l'immediata correzione. Forse Barack Obama ha voluto "vendicarsi" per la gaffe su Michelle? O, forse, Joe Biden conta davvero poco... ?

