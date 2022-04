Ucraina, la diretta della guerra. Zelensky avverte l'Ue: "Le nuove sanzioni non sono abbastanza"

07 aprile 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina è al 43esimo giorno. Proseguono i bombardamenti, mentre l'esercito russo è costretto a ritirarsi dalle zone vicino a Kiev. Intanto l'Unione europea pensa a un nuovo pacchetto di sanzioni. Via libera anche dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. L'obiettivo? Stop all'acquisto di carbone e all'export dell'high tech

Ore 6.11 - Zelensky, bene nuovo pacchetto sanzioni ma non è abbastanza

"È ancora possibile - ha aggiunto Zelensky - imporre tali sanzioni, su cui l'Ucraina insiste, il nostro popolo insiste. È ancora possibile darci armi che fermino davvero questa aggressione. L'Occidente può farlo. Proprio come avrebbe potuto applicare sanzioni preventive l'anno scorso per prevenire questa invasione. Se l'errore viene commesso di nuovo, se non ci sarà più un'azione preventiva, sarà un errore storico per tutto il mondo occidentale".

Ore 5.50 - Taiwan, nuove sanzioni alla Russia

Le misure colpiscono in particolare l’export per il settore high-tech, secondo quanto riferito dal ministero dell’Economia dell’isola, citato dalla Cnn. Le sanzioni hanno effetto immediato.

Ore 4.30 - Usa: fine delle relazioni commerciali ordinarie con la Russia

Il Senato federale degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo in merito a un pacchetto di provvedimenti per la cessazione delle ordinarie relazioni commerciali tra gli Usa e la Russia, e per la codifica del divieto di importazione del petrolio greggio da quel Paese. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il disegno di legge verrà approvato oggi, 7 aprile, e porrà fine a settimane di negoziati tra Democratici e Repubblicani.

Ore 2.52 - Il presidente polacco Duda: il dialogo con la Russia non ha senso

Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato alla Cnn che il dialogo con la Russia "non ha senso" e ha sostenuto l’imposizione di "condizioni molto dure" al governo russo Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina invece di seguire il suo "gioco per guadagnare tempo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.