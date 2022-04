Sanzioni, raptus dell'influencer russa contro Chanel: prende le cesoie e distrugge tutto

07 aprile 2022 a

Raptus delle influencer russe contro Chanel. Le ragazze da milioni di follower sui social, non hanno apprezzato la decisione del marchio di moda di bloccare la vendita nei confronti dei russi. Una scelta, quella di Chanel, presa dopo l'invasione della Russia in Ucraina e in linea con le sanzioni imposte dall'Occidente. Allora, per tutta risposta, le influencer hanno deciso di dimostrare la loro rabbia distruggendo borse e tanto altro.

Basta vedere il video di Marina Ermoshkina, che su Instagram prende delle grandi cesoie e fa a pezzi la sua costosissima borsa. A corredo anche la frecciata al vetriolo: "Per noi - ragazze russe - la presenza di Chanel nelle nostre vite non gioca alcun ruolo. Siamo noi che siamo sempre stati il ​​volto di questo marchio, siamo stati noi che, fin dall'infanzia, ci siamo posti l'obiettivo di acquistare una borsa di questo marchio". Ma la giovane è in buona compagnia.

Come lei Yana Rudkovskaya che ha descritto la frustrazione provata nel vedersi impossibilitata a comprare Chanel: "Questo è uno shock per una donna che ha comprato Chanel e Chanel Haute Couture per più di 20 anni e che alle sfilate sedeva in prima fila". Stessa triste sorte per Snezhanna Georgieva, moglie del miliardario enologo Artem Zuev, che ha annunciato quanto "sarà contenta quando questi brand torneranno". Intanto sono tantissime le influencer che pubblicano il gesto estremo: distruggere accessori per boicottare il marchio. Funzionerà?

