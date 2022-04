Alina Kabaeva, l'amante di Putin è scomparsa: anche sul sito della società... un cupo sospetto

07 aprile 2022 a

a

a

S'infittisce sempre di più il mistero sulla scomparsa dell’ex ginnasta Alina Kabaeva, la presunta amante di Vladimir Putin, che nelle ultime settimane sembra essere svanita nel nulla. La russa vanta una brillante carriera da ginnasta olimpica con non poche medaglie: un bronzo a Sidney 2000, un oro ad Atene 2004, e poi nove ori, tre argenti e due bronzi ai mondiali. Ma le medaglie non sono l'unico "successo" dell'ex ginnasta: proprio grazie al suo legame con Putin ha "guadagnato" il ben poco lieto appellativo di “Eva Braun”, l'amante di Adolf Hitler. Come spiega da Il Corriere della Sera la donna non avrebbe alcun ruolo ufficiale nella vita del presidente russo, ma secondo voci sempre più insistenti la 38enne sarebbe diventata una seconda moglie ufficiosa, legame sancito da una cerimonia nuziale segreta dalla chiesa ortodossa. Ma non è tutto: la coppia avrebbe anche quattro segreti.

Video su questo argomento Vladimir Putin "malato di cancro": la bomba dagli Stati Uniti, quanto tempo resta allo zar?

Tra i primi a puntare i riflettori sulla figura della donna era stato Alexey Navalny, il principale oppositore in Russia di Vladimir Putin e recentemente condannato a ulteriori nove anni di galera, che grazie ai suoi collaboratori ha prodotto un’inchiesta su Alina, la quale risulta a capo dal 2014 di NMG Group, un colosso della comunicazione. Ma Alina sarebbe entrata a farne parte senza avere mai effettivamente lavorato nel settore, il tutto con uno stipendio da capogiro di 10 milioni di euro l’anno. Il punto è che Alina ora è sparita anche dal sito della sua stessa società.

Polina, "la figlia dell'amante". Cremlino, sapete chi è questa ragazza? "Adesso punitela"

L'amante di Putin, per ovvie ragioni, una delle donne più cercate del momento: l’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto in Svizzera poco prima dell’inizio della guerra, proprio dove sono partite le petizioni per farla espellere dal paese. La raccolta firme aveva preso il nome di “Riuniamo Eva Braun al suo Fuhrer” con un'adesione di 63mila persone. Altri invece, secondo la rivista Fortune, vogliono levarle le medaglie vinte lungo l’arco della sua carriera. Premesse difficili per far uscire la donna allo scoperto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.