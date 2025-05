Amburgo, coltellate ai passanti in stazione: choc, chi è la donna arrestata

Ancora un attentato in Germania: 12 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello nella stazione centrale di Amburgo. La persona arrestata perché sospettata di essere l'autrice dell'attacco è una donna di 39 anni. Lo ha riferito la polizia dell'importante città portuale tedesca. "Sulla base delle informazioni in nostro possesso, riteniamo che abbia agito da sola. Le indagini sui retroscena sono in pieno svolgimento", ha dichiarato la polizia, aggiungendo che "al momento non sono disponibili dati validi sul numero dei feriti. Tuttavia, si ritiene che diverse persone abbiano riportato ferite potenzialmente letali".

Come detto, secondo un primo e parziale bilancio sono almeno 12 le persone che sono rimaste ferite, secondo quanto riferisce la Bild. L'aggressione è avvenuta sul binario 13/14. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dai servizi di emergenza tedeschi, sei persone versano in condizioni critiche e sono in pericolo di vita. Altre sei hanno riportato ferite di diversa entità.