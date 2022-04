Ucraina, "abbiamo intercettazioni radio". Conferme dall'intelligence, manovra a tenaglia dei russi: il peggio sta arrivando

07 aprile 2022 a

L'armata russa è impegnata da alcuni giorni in una manovra "a tenaglia" che punta a colpire la difesa ucraina nel Donbass, dove si organizza l'evacuazione dei civili prima che la situazione precipiti. Secondo le analisi della situazione militare, è in corso una doppia offensiva, che da Izyum si dirige verso sud est (Sloviansk) e verso sud-ovest (Barvinkove). Lo stato maggiore ucraino ha scritto che i russi stanno rapidamente ricostruendo un ponte distrutto a Izyum per facilitare il flusso delle truppe verso sud, che l'esercito russo è avanzato di sette chilometri e che ha preso il controllo del villaggio di Brazhkivka.

La strategia della Russia nel 42/mo giorno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina si conferma quindi concentrata a Est: l'obiettivo è di arrivare nel prossimo periodo al controllo completo delle regioni di Donetsk e Lugansk. Migliaia di persone stanno cercando di fuggire prima della prevista offensiva russa: sono stati realizzati cinque corridoi umanitari per riuscire ad allontanare quanti più civili dalla linea del fronte. Continua anche l'attacco sul porto strategico di Mariupol, dove i circa 160 mila residenti che non hanno lasciato la città sul mar d'Azov sono ormai allo stremo. Nella notte, un deposito di carburante a nord di Dnipro, la città industriale sul fiume Dniepr è stato bombardato e distrutto, secondo le autorità locali: serviva a rifornire la città e non era un obiettivo militare, hanno spiegato. "Gli invasori - secondo il bollettino dello stato maggiore ucraino - stanno infliggendo danni da fuoco alle strutture di difesa, alle infrastrutture logistiche e alle aree residenziali delle città".

L'Institute for the study of ar (Isw) ipotizza che gli sforzi dei russi che avanzano da Izyum per catturare Sloviansk "si riveleranno probabilmente la prossima battaglia fondamentale della guerra in Ucraina". Rporta il Giornale che le truppe di Mosca, ha spiegato alla Cnn il vice dell'ufficio del consiglio comunale di Izyum, Max Strelnyk, si starebbero dirigendo a sud, verso Kamyanka, perché quella "è la strada per la città di Sloviansk". "Abbiamo intercettazioni radio dei loro colloqui; il loro compito è catturare la regione di Donetsk da nord", ha aggiunto.

