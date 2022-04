Switchblade, rivelazione della Difesa Usa sui droni-kamikaze: "Dove addestriamo gli ucraini", schiaffo a Putin

08 aprile 2022 a

"Armi, armi, armi" chiede l'Ucraina attraverso il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. E pare che qualcuno questo appello lo abbia accolto. Si tratta dei Paesi baltici, Londra e un'ala dell'amministrazione statunitense, che si sono espressi in favore di equipaggiamenti pesanti, soprattutto tank e artiglieria. Inizialmente, quelle inviate sul fronte erano definite armi "difensive", per poi passare ai sistemi missilistici fino ad arrivare ai carri armati indispensabili ai "difensori" per frenare l'avanzata russa. Aiuti che Volodymyr Zelensky ha più volte definito indispensabili alla resistenza. D'altronde lo stesso percorso fatto dalle armi per giungere nel paese è tutt'altro che semplice. Ci vogliono - spiega il Corriere della Sera - dai 4 ai 6 giorni.

La filiera funziona come per l'e-commerce e si divide in primo miglio, miglio centrale e ultimo. Il primo - è sceso nel dettaglio Vince Castillo, ex addetto alla logistica dell'Us Army in Iraq - è quello che va dal fornitore al produttore. Una tratta che può essere lunga addirittura 1.000 chilometri. Successivamente si passa al miglio centrale, ovvero l'attraversamento del confine. In questo caso i lotti vengono frazionati, per evitare che i russi si insospettiscano e li prendano di mira. A essere ben più complicato però è l'ultimo miglio, dove le spedizioni vengono divise in convogli ancora più piccoli che necessitano di ulteriore protezione, e ci si affida all'intelligence per capire cosa spedire e in quale area. Conclude l'arrivo nelle varie città.

Fondamentale, oltre alle armi, l'addestramento. Come ammesso dal segretario alla Difesa americana Lloyd Austin, il Pentagono addestra soldati sul territorio americano, per insegnare loro a usare lo Switchblade, il cosiddetto drone-kamikaze. Quest'ultimo, di ultima generazione, pesa venti chili ed è in grado di volare per circa 40 chilometri e rimanere in aria per 40 minuti prima di sferrare il proprio attacco. Il programma di addestramento condotto dagli Usa è cominciato in autunno ed è tuttora in corso in una non meglio identificata.

