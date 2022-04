Joe Biden, raffica di insulti di Carlo Freccero: "Infermo mentale, criminale con giustificazione"

07 aprile 2022 a

Carlo Freccero ha annunciato di aver lasciato la commissione Dubbio e Precauzione, ma ciò non vuol dire che sia disposto a rinunciare alle sue teorie del complotto su quanto sta accadendo in Ucraina. L’ex direttore di Rai2 è stato sopite a La Zanzara su Radio24, dove ha parlato a ruota libera, a partire dal massacro di Bucha operato dai russi: “Ho dubbi su tutto, a chi gioca? Solo a chi vuole paragonare Putin a Hitler e andare alla guerra atomica”.

Poi si è occupato dei singoli “protagonisti” di questo conflitto: “Volodymyr Zelensky? Peggio di un burattino, è prigioniero di una sceneggiatura americana. Mario Draghi? Parla solo a nome degli americani. Joe Biden? Ha un’infermità mentale, è un criminale con la giustificazione”. Inoltre Freccero è convinto che le forze armate ucraine stiano resistendo così bene perché “vengono armate da anni” dall’Occidente. Contro i deliri dell’ex direttore di Rai2 si è espresso chiaramente Alessandro Sallusti nel corso di un suo intervento a DiMartedì del 5 aprile.

“A me spiace - ha dichiarato il direttore di Libero - perché io ho conosciuto Freccero che era un grande autore televisivo e ha scritto magnifiche pagine di giornalismo. Più che da commentarlo credo sia da compatirlo perché è divorato da una mancanza di ruolo, da un egocentrismo non soddisfatto e forse anche da qualche problema senile - ha chiosato Sallusti - che per carità abbiamo tutti, anche io”.

