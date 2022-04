Kramatorsk, "non prendete il treno". Il messaggio nella chat dei militari prima dei missili: chi ha firmato la strage

09 aprile 2022 a

Poche ore prima che si consumasse il massacro alla stazione di Kramatorsk, proprio nella notte tra il 7 e l'8 aprile alcuni canali Telegram delle repubbliche separatiste hanno pubblicato un avviso ai residenti della cittadina ucraina di non viaggiare in treno il giorno 8. Gli stessi canali, secondo quanto riporta Il Giorno, hanno riferito che l'esercito russo "stava liquidando militari delle forze armate ucraine alla stazione ferroviaria di Kramatorsk". Un invito reiterato molto sospetto.

Il canale 'Note del veterano' scriveva alle 22.09 di giovedì: "Ai cittadini che stanno evacuando da Sloviansk, Kramatorsk e comunità vicine si consiglia di lasciare le città non in treno". E di nuovo, alle 10.15 di ieri: "Ancora una volta, voglio ripetermi. Evitare l'evacuazione in treno. I cittadini che evacuano da Slavyansk, Kramatorsk e gli insediamenti vicini sono invitati a non lasciare le città in treno". Messaggi che sono stati cancellati dopo l'attacco ma che qualcuno ha salvato. "Avevo avuto notizia che i nazisti ucraini potevano organizzare una provocazione", si è difeso il canale 'Note del veterano'. Ma la spiegazione sembra ben poco credibile.

Alle 10 infatti il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia aveva colpito alcune installazioni ferroviarie nel Donbass. Ma da dove è stato fatto il lancio? Circa 20 minuti prima della segnalazione dell'attacco, due video che sembrano mostrare il lancio di razzi sono apparsi sul canale Telegram 'Typical Donetsk'. "I video sono stati girati nella città di Shakhtarsk, che è controllata dal DNR, ma per i filorussi quei missili erano antiaerei, e non Tockha U. Il ministero della Difesa russo indica la direzione di lancio come sud-ovest, sostenendo che il lancio è stato effettuato da Dobropolye, controllato dall'Ucraina. Ma nella direzione sud-sud-ovest all'interno del raggio del missile Tochka-U (120 chilometri), ci sono posizioni di forze russe. E sono state probabilmente loro a lanciare".

