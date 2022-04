Non è l'arena, Bucha e "le immagini satellitari italiane": un'altra verità sulla strage?

11 aprile 2022 a

Si parla del massacro di Bucha da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata dell'11 aprile e Gianluigi Paragone solleva dei dubbi su quelle immagini: "Domando a Guido Crosetto, che è esperto di queste cose, se sono disponibili solo le immagini americane o se si può utilizzare il satellite italiano". Quindi il fondatore di Fratelli d'Italia risponde: "Ci sono satelliti italiani, cinesi australiani israeliani francesi, Uk. Ce ne sono tantissimi che girano".

A questo punto il leader di Italexit chiede: "Se io oggi facessi una interrogazione parlamentare per chiedere di acquisire le immagini dal satellite italiano me le darebbero o qualcuno metterà un veto?". Crosetto è convinto che "se le hanno e se le chiedi te le possono fornire". Paragone lo incalza: "Volete appoggiare la mia richiesta come Fratelli d'Italia? Perché io so che le immagini italiane ci sono, sono dettagliate e possono essere utilizzate. Lo dico non per smentire Massimo".

Una frase che innervosisce il conduttore: "Però bisogna avere il coraggio di dire che queste immagini sono false", tuona Giletti. "Cercheremo di avere queste immagini", assicura. Ma difficile avere dubbi su quei filmati.

