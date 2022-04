Nicola Porro sulla foto di Ursula von der Leyen a Bucha: "Mi fa schifo". Il dettaglio "mostruoso"

09 aprile 2022 a

Nicola Porro è una furia. Il giornalista, nella sua Zuppa di Porro, si dice indignato da una foto: è quella che ritrae Ursula von der Leyen in Ucraina. "Dico subito - scrive sul suo blog - che secondo me ha fatto bene ad andare in quelle aree perché è un segno politico importante il fatto che la presidente della Commissione Europea vada al fianco di Zelensky a Kiev". Il problema però per Porro è un altro ed è la "photo opportunity". "Quella - dice senza mezzi termini - mi fa schifo, mi fa orrore".

Il motivo la presidente "si è fatta fotografare con i sacchi neri dei morti di Bucha". Più in particolare Porro si scaglia contro l'immagine che "toglie la dignità della morte ai defunti". Per il conduttore di Rete 4 infatti usare la foto come propaganda è a dir poco "una mostruosità".

"Quella foto la vedrete su tutti i giornali. C’è Ursula von der Leyen davanti ai sacchi neri con i defunti. Questa è propaganda allo stato puro ed è una foto che non è dignitosa del racconto della nostra civiltà occidentale che è superiore alle civiltà che abbiamo sempre contestato essere ancora nel Medioevo".

