Blitz a Windsor. E quando Meghan Markle si è trovata di fronte la Regina Elisabetta... terremoto reale

Un blitz in piena regola a Windsor. Harry e Meghan Markle hanno fatto visita alla Regina Elisabetta, facendo tappa in Gran Bretagna, spiazzando i paparazzi e tutti gli esperti della Casa Reale, che nelle ultime ore non hanno fatto altro che parlare di nuovo sfregio dei Duchi ribelli di Sussex all'anziana sovrana. Secondo indiscrezioni, infatti, il nipote di Elisabetta e sua moglie sarebbero tornati sì in Europa, facendo tappa in Olanda, ma senza mettere piede in Inghilterra, sebbene le condizioni di salute di Sua Maestà non siano delle migliori.

Invece il principe e l'ex attrice americana hanno fatto visita alla Regina nella giornata di giovedì 14 aprile, come riferito dal quotidiano britannico The Telegraph. Si è trattata della loro prima visita nel Regno Unito dopo il ritiro del principe Harry dai suoi incarichi reali ed è la prima volta che quest'ultimo vede la Regina dai funerali del nonno principe Filippo dello scorso aprile. La coppia avrebbe anche fatto visita al principe Carlo. Segnale importante, visto il rapporto gelido in famiglia nato dalla fuga in California di Harry, anche a causa degli attriti con il fratello William, erede al trono, e la cognata Kate Middleton.

Meghan non vedeva la Regina Elisabetta da quando la coppia ha lasciato il Regno Unito nel marzo 2020 e dall'epoca della celebre intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, nella quale il principe aveva accusato il padre Carlo di non averlo sostenuto e di avergli tagliato i fondi, causando una grave spaccatura tra i due. Ieri è stato anche comunicato che la sovrana non parteciperà alle celebrazioni pasquali per problemi di mobilità, dopo il contagio da Covid.

