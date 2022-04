Marine Le Pen, manifestante mostra una sua foto con Putin? Finisce malissimo, il caso scuote la Francia

15 aprile 2022 a

Trascinata per mani e piedi dopo aver mostrato una foto di Vladimir Putin e Marine Le Pen. È accaduto a Parigi, durante una conferenza stampa della leader di Rassemblement National. Qui una ragazza che stava ascoltando le parole della sfidante di Emmanuel Macron si è alzata in piedi e ha mostrato il cartello incriminato: una foto a forma di cuore che ritrae la Le Pen e il presidente russo mentre si stringono la mano.

La donna non fa però in tempo a mostrare il proprio gesto di ribellione, che subito viene atterrata da una guardia di sicurezza. L'uomo spinge a terra la manifestante, che viene poi presa per mani e piedi e trascinata fuori con l'aiuto di altri uomini chiamati a controllare.

Intanto la Le Pen è arrivata seconda al primo turno per le presidenziali e il prossimo 24 aprile cercherà per la terza volta di conquistare L’Eliseo sfidando il presidente uscente. A chi come la ragazza l'accusa di essere vicina allo zar, lei nega e ammette di puntare a una trattativa. L'obiettivo, come da lei spiegato, è il "riavvicinamento strategico tra la Nato e la Russia" non appena la guerra russo-ucraina sarà conclusa e risolta da un trattato di pace.

