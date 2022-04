Regina Elisabetta, salute in rapido peggioramento. Retroscena sulla visita lampo di Harry e Meghan Markle

16 aprile 2022 a

Harry e Meghan Markle di nuovo dalla Regina Elisabetta. La notizia di per sé stupisce, visto che il nipote dopo il matrimonio con l'ex attrice è fuggito in California senza mai più fare ritorno eccetto per il funerale del nonno. A creare ancora più clamore è la tempistica: nonostante a corte confermino che la Regina dopo il Covid stia bene, diverse voci raccontano altro. A ridosso dei 96 anni Elisabetta II è in sedia a rotelle, provata dalle conseguenze del virus.

Per questo la visita del principe e consorte, che mancava da Londra dal 2020, fa insospettire. La visita sarebbe dovuta rimanere segreta, se non fosse stato per qualcuno che ha notato i duchi di Sussex. "Sembravano felici e salutavano tutti", dice qualcuno. Intanto la Regina ha saltato il Maunday Service, il tradizionale rito religioso che va in scena ogni anno in occasione del Giovedì Santo, e salterà anche la messa di Pasqua.

Notizie che fanno preoccupare. Nell'autunno 2021 Elisabetta II è stata al King Edward VII Hospital per "accertamenti precauzionali". Prima di questo l'ultimo ricovero risaliva al 2013 per gastroenterite. Poi nuovi sospetti con Sua Maestà che si è presentata con il bastone. Cosa ci sia dietro non è dato sapersi, ma gli impegni della Regina si fanno sempre più sporadici: prima la cancellazione del viaggio in Irlanda, poi il ricovero e il divieto di bere alcol "per motivi di prudenza". Successivamente il 20 febbraio è arrivato il Covid. I sintomi sono perdurati fino a marzo con una "leggera raucedine" che faceva saltare l'incontro in presenza con gli ambasciatori di Andorra e del Ciad e le celebrazioni per il Commonwealth Day il 14 marzo. E ora a sollevare il mistero ci pensa la visita del nipote, lontano per lungo tempo.

