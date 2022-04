Ucraina, le notizie in diretta. Kiev, "Russia prepara lo sbarco": la tenaglia della Marina. Mariupol, il sistema delle bandiere: "Come arrendersi"

17 aprile 2022 a

In Ucraina è il 53esimo giorno di guerra. Scaduto l'ultimatum a Mariupol, la città sta per cadere. Si intensificano i bombardamenti russi dopo l'affondamento dell'incrociatore Moska. Volodymyr Zelensky minaccia di chiudere ogni possibilità di negoziato, anche se dai tavoli negoziali già sembrano non arrivare più notizie.

Ore 9.26 Vienna, Putin vuole prendere parte all'inchiesta su crimini di guerra

Vladimir Putin "vuole prendere parte all'inchiesta internazionale sui crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina": lo ha rivelato lo stesso presidente russo al cancelliere austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile. Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre riferito che Putin "non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro", ha aggiunto. L'intervista, di cui è stata pubblicata un'anticipazione, verrà trasmessa oggi, domenica 17 aprile.

Ore 9.12 Russia prepara un'operazione di sbarco

L’esercito russo starebbe preparando un’operazione di sbarco in Ucraina, secondo quanto messo nero su bianco dallo Stato maggiore ucraino nel suo ultimo bollettino. "Le unità dell’810a e della 155a brigata della Marina separata di Mosca sono in preparazione per l’operazione di sbarco. Le informazioni sono attualmente in fase di chiarimento". Le forze armate ucraine sottolineano anche come le unità russe "hanno notevoli problemi di sicurezza ma sono state in grado di accumulare scorte significative di munizioni". Mosca pronta all'offensiva su larghissima scala

Ore 8.41 Mariupol, bandiere bianche e rosse: "Come arrendersi"

"Ai combattenti ucraini e ai mercenari stranieri ancora presenti a Mariupol, è ordinato di cessare le ostilità e deporre le armi entro oggi. A tutti coloro che depongono le armi è garantita la vita". Ad affermarlo è stato il generale russo Mikhail Mizintsev, che ha snocciolato anche i dettagli di come dovrà funzionare la resa: "La parte russa isserà le bandiere rosse, gli ucraini quelle bianche tutto intorno al perimetro dell’Azovstal", in segno di rispetto del cessate il fuoco. Dunque, tutte le unità ucraine "saranno autorizzate a ritirarsi dall’area senza armi o munizioni". Mizintsev ha anche invitato tutte le forze ucraine a deporre le armi, avvertendole di non "sfidare il destino" e garantendo che saranno "rispettate tutte le norme della Convenzione di Ginevra per il trattamento dei prigionieri di guerra". Possibile credergli?

Ore 8.11 Presto un’offensiva russa su larga scala

Fino a pochi giorni fa, il Pentagono era certo che l’offensiva della Russia contro il Donbass sarebbe scattata presto, ma i tempi dell’attacco erano ancora poco chiari. Oggi le informazioni che circolano sui media statunitensi restringono l’orizzonte temporale dell'offensiva: stando a quanto rivelato da fonti di alto livello del ministero della Difesa Usa, la Federazione russa potrebbe dare il via tra oggi e l’inizio della prossima settimana. Si tratterebbe di una accelerazione rispetto ai tempi tecnici stimati dagli esperti militari, su cui potrebbe pesare l’esigenza politica di "una qualche forma di vittoria entro il 9 maggio", giornata in cui la Russia celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Ore 7.11 - L’ultimatum a Mariupol è scaduto

La Russia ha detto alle forze ucraine che ancora resistono a Mariupol — città che resiste, da decine di giorni, ad assalti brutali da parte dell’esercito di Mosca — di lasciare le armi, e di arrendersi, se vogliono avere salva la vita. L’ultimatum è scaduto, senza che ci fosse notizia di una resa. Stando a quel che è stato comunicato da Mosca, la Russia ha preso il controllo della città portuale, la cui importanza strategica non può essere sovrastimata (tranne che per una ridotta delle forze ucraine, l’acciaieria Azovstal, dove si ammassa la resistenza, in condizioni disperate). Se Mariupol cadesse, sarebbe la prima grande città a finire in mano russa dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio.

Ore 5.22 Zelensky alla Cnn: È genocidio, prove audio e video

"La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio. Non uccidono soldati, uccidono civili". Così Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn che andrà in onda in versione integrale alle 9 di domenica (le 15 in Italia). "Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno", ha detto ancora Zelensky nelle anticipazioni trasmesse dalla all news americana.

Ore 02.45 Arrivano le armi degli Stati Uniti a Kiev

Le prime armi dell’ultimo pacchetto da 800 milioni di dollari di aiuti militari forniti dagli Stati Uniti a Kiev "sono iniziate ad arrivare". Lo ha confermato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Venerdì il Pentagono aveva annunciato che le prime armi sarebbero arrivate entro 24 ore. In questo nuovo pacchetto di aiuti militari gli Stati Uniti hanno inserito, per la prima volta, armi ad alta potenza tra le quali 11 elicotteri Mi-17, 18 obici e altri 300 droni `kamikaze´ Switchblade.

Ore 00.24 Ultimatum russo a difensori Mariupol: Resa entro alba

Le forze russe hanno offerto ai 1.500 difensori superstiti di Mariupol, intrappolati in condizioni drammatiche nell’acciaieria Azovstal, di deporre le armi alle 6 del mattino di Mosca (le cinque in Italia) e avere salva la vita. Lo rivela in una nota il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, così come rilancia la Tass.

