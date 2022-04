Oswalt Connerjack, ragazzo autistico ritrovato 3 anni dopo a 1.300 km di distanza: miracolo o mistero?

17 aprile 2022 a

a

a

Un miracolo. Provate ad affermare il contrario. La storia è quella di Oswalt Connerjack, un ragazzo autistico che oggi ha 19 anni, ritrovato nello Utah, Stati Uniti, tre anni dopo la sua scomparsa, avvenuta a Clearkale, in California. Ritrovato tre anni dopo a 1.300 chilometri di distanza. Era scomparso il 28 settembre del 2019, solo pochi giorni dopo che all'allora 16enne gli era stato diagnosticata una grave forma di autismo.

Mariasofia, la campionessa di nuoto morta a 27 anni: Italia sconvolta, cosa l'ha uccisa

Oswalt è stato notato da alcuni agenti di polizia mentre dormiva fuori da un negozio nella contea di Summit, nello Utah. Tremava e aveva freddo. Da quanto si è appreso, da circa due settimane viveva in strada. La sua famiglia non aveva mai smesso di cercarlo, tra volantini e appelli sui social, il tutto caduto nel vuoto per tre anni. La madre, Suzanne Flint, dopo il ritrovamento ha affermato: "Non ho mai smesso di cercarlo. Non c’è stato un giorno in cui non lo abbia cercato". Ad ora, resta il mistero su cosa abbia fatto per questi tre anni e come si sia nascosto. Le indagini sono appena iniziate.

"Siamo sconvolti". Reazione a Catena, è morta Lucia del trio "Le Pignolette": il drammatico annuncio

Il riconoscimento è avvenuto dopo che i poliziotti che lo hanno ritrovato fuori dal minimarket lo hanno invitato ad entrare nella loro auto per riscaldarsi. Dunque le impronte digitali e il lavoro sulle segnalazioni relative ai dati scomparsi. Fino a che col confronto tra fotografie lo hanno riconosciuto, chiamando immediatamente la famiglia. "Tutti erano in lacrime e sono andati ben oltre il loro lavoro. Avrebbero potuto ignorare quel ragazzo, invece hanno fatto tante ricerche e questo ha fatto la differenza", ha spiegato sempre la madre alla Cbs. E ancora: "Lo avevamo cercato in tutta la Calfornia. Siamo solo grati che sia al sicuro, che sia vivo e che possa tornare da noi". Un miracolo, bello e buono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.