Ucraina, i tre soldati russi e una pioggia di fuoco: guardate quello seduto, finisce in disgrazia

18 aprile 2022 a

Scene di guerra dall'Ucraina: se in ballo non ci fossero migliaia di morti innocenti e un Paese devastato per decenni, il tutto sarebbe quasi tragicomico. Il profilo Twitter ТРУХА English ogni giorno trova e pubblica decine di contributi media dal fronte, foto e video di combattimenti. In questo caso, in pochi secondi, si fa beffe di tre soldati russi intenti a sparare mitragliatrice in mano dalla finestra di un palazzo diroccato, ridotto in briciole.

L'atteggiamento dei tre militari, tutti con le fasce bianche alle braccia e alle gambe per identificare la loro appartenenza all'esercito di Mosca, sembra piuttosto rilassato. Segno forse che si sta trattando di una fase di addestramento "sul campo", o che in ogni caso lo scontro armato era "sotto controllo". Il soldato che sembra più esperto è in piedi, sulla destra, e inizia con una scarica. Fai poi cenno a un commilitone, seduto sotto il livello della finestra, e gli ordina di piazzarsi nella maniera più corretta per sparare stando però al riparo. Il secondo soldato sembra decisamente in imbarazzo, in difficoltà.

Si avvicina con movimenti goffi, in ginocchio. Quando prova a piazzare il mitragliatore sopra la finestra, la gamba gli cede sui calcinacci e scivola a terra. Un disastro che fa ridere anche gli altri soldati presenti nella stanza, compreso quello che sta immortalando la scena per diffonderla nelle chat interne dell'esercito. "Il telaio della finestra della casa vicina firmava resa dopo aver visto questa roba", è il commento sarcastico di ТРУХА English.

