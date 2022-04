Moskva, la vedova del marinaio smentisce il Cremlino: "Come è morto mio marito"

18 aprile 2022 a

Si chiama Varvara Vakhrusheva, moglie del guardiamarina Ivan Vakhrushev, uno dei morti sul Moskva. Ed è la ragazza che smentendo la versione ufficiale del Cremlino sull'incrociatore russo affondato venerdì scorso nel Mar Nero davanti a Odessa, dopo essere stato colpito dai missili Neptune ucraini, può mandare gambe all'aria la propaganda di guerra del presidente Vladimir Putin.

Sui social network russi, la ragazza ha pubblicato la foto del marito marinaio: "Il nostro eroe! È morto facendo il suo dovere. Ha combattuto fino all'ultimo respiro per la vita della nave. Siamo in lacrime e in lutto. Sarai sempre un eroe nei nostri cuori". Ai giornalisti ha poi confermato che il marito è morto durante l'affondamento della nave, il fiore all'occhiello della flotta russa nel Mar Nero, e di essere stata informata del decesso dalle autorità militari di Mosca il 14 aprile, anche se le circostanze della morte non sono state chiarite. Il Cremlino continua a negare che il Moskva sia stato colpito da missili, attribuendo l'esplosione a un incidente con le munizioni a bordo.

Sul punto, la signora Vakhrusheva è ovviamente criptica. Molto più esplicita invece, e compromettente, la rivelazione sul bilancio delle vittime: altri 27 membri dell'equipaggio sono dispersi. Da Mosca, sul punto, nessuna conferma ufficiale dopo le frasi a caldo che riferivano della messa in sicurezza di tutti i militari presenti sul Moskva. Finora, la vittima più celebre del disastro bellico è il capitano Antono Kuprin. E' vivo, ma è finito malissimo, l'ammiraglio Igor Osipov, responsabile della flotta russa nel Mar Nero, che secondo quanto riferito dal Corriere della Sera è stato "arrestato e malmenato". A lui, il Cremlino, ha imputato la tragedia che ha sconvolto il Paese.

