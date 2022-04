Kadirov, promessa di morte a Zelensky: "Questo è stupido, quanti giorni gli restano". L'ora del terrore per il premier

18 aprile 2022 a

Tra i negoziati inesistenti e gli attacchi che continuano, comincia a configurarsi l'idea che il conflitto in Ucraina possa durare molto a lungo. A Pasqua, peraltro il presidente Volodymyr Zelensky ha detto chiaramente in una intervista alla Cnn che Kiev è pronta a combattere contro la Russia "anche per 10 anni" e ha ribadito la volontà di non rinunciare assolutamente al proprio territorio, ma allo stesso tempo ha sottolineato la necessità di non chiudere la porta al dialogo: "Se c'è l'opportunità di parlare allora parleremo, ma non sulla base dell'ultimatum russo. Se ne sono capaci, allora siamo pronti", ha dichiarato.

Una frase alla quale è arrivata subito e minacciosa la risposta del leader ceceno Ramzan Kadyrov, arruolato da Vladimir Putin, che ha replicato duramente: "Suvvia, non abbiamo tutto questo tempo. È stupido? Finiremo uno di questi giorni". Come a dire che non solo la guerra non durerà a lungo ma probabilmente anche la sua esistenza ha le ore contate.

Intanto lo Stato Maggiore di Kiev ha denunciato che le truppe russe non solo starebbero ancora cercando di entrare nei confini amministrativi di Kherson, ma che starebbero completando la formazione di una offensiva militare nella zona orientale dell'Ucraina. A stretto giro è attesa una dura operazione offensiva nell'est del Paese. "Vogliono letteralmente eliminare e distruggere il Donbass", ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. La situazione nella città martire di Mariupol è ormai tragica: "La situazione umanitaria è drammatica. Mariupol è allo stremo". Può durare ancora a lungo tutto questo?

